Coluna Lia Dinorah

Todos temos a sanha da conquista. Almejamos a vitória. Esperamos a bandeira quadriculada e o primeiro lugar no pódio. Já cantava o grupo ABBA – o vencedor leva tudo. Porém quantos vencedores mantiveram a vitória? Quantas conquistas foram conservadas? Muitos felizardos ganhadores da Loteria, voltam depois de um tempo às barras da condição anterior. Quantos herdeiros desperdiçam a herança e empobrecem. Não adianta conquistar se não souber conservar. A parte de Deus é abençoar, a nossa é conservar a benção. Somos nossos sabotadores. Muitas vezes o tropeço está em nós, e a perda quem a favorece somos nós mesmos. Que saibamos valorizar e agradecer cada ganho, mas que sejamos sábios em conservá-los. Como diz a Bíblia – conserva o que tens para que ninguém tome sua coroa.

Noite de Gala

Para celebrar a inauguração da sua nova sede na capital, a TV Cultura vai promover no dia 17, no Museu de Arte de Brasília, um elegante Baile de Máscaras.

Aula de mestre

Às 8h30, o Brasília Palace vai sediar importante palestra sobre o cenário econômico e as oportunidades na área de Private Equity. O convidado é o renomado Chu Kong, que soma mais de 40 anos de experiência e é um dos pioneiros do mercado de Private Equity no Brasil.

Junho esperado

O mês de junho ainda está longe, mas é o mais esperado entre as tradicionais famílias do Country Clube de Goiás. Depois de três anos suspenso, o Arraiá vai estar de volta no melhor dos estilos, com show dos cantores Edson e Hudson. A festança será no dia 2 de junho, trazendo a já conhecida boa gastronomia, bebidas requintadas e os melhores encontros entre os coutryanos de raiz, que fazem do clube a sua segunda casa.

Novidades à vista

Depois de uma temporada passeando, experimentando, descobrindo e trabalhando em Barcelona, a capital da Catalunha, o renomado artista plástico Marcelo Solá está de volta às criações inusitadas e dinâmicas em seu ateliê, na cidade de Hidrolândia, onde também mantém uma editora artesanal. Está debruçado nos preparativos para uma grande exposição este ano, onde vai mostrar todas as influências de suas andanças pelo mundo.

Tela grande

Goiânia conta com uma nova e elegante opção de lazer. O CineX chegou ao prédio do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em instalações luxuosas, poltronas mais espaçosas e confortáveis, além de qualidade extrema de imagem e som. A novidade é que abre espaço também para cineastas goianos. São duas salas com 82 lugares cada.