Coluna Lia Dinorah

AQUILO QUE ME TRAZ ESPERANÇA

Deixe o passado no passado. O profeta Isaías disse para não ficarmos concentrando tempo nas coisas passadas. O que mais estamos vendo são pessoas trazendo à tona o que se foi, deixando de viver o presente e correndo um sério risco de estragar o futuro. Nunca permita que seu passado seja um coveiro, mas sim um pedagogo.

Se o passado te causa males, não o relembre, não traga à memória, não reviva e não permita que ele influencie sua vida. Nada atrasa mais um atleta de corrida do que ele ficar olhando para trás por onde ele passou. O dia de ontem terminou na noite passada. Viva o presente e creia na providência divina para o seu futuro. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

O aniversariante, ladeado pela mãe, a pastora Aldair Espindola e por sua irmã Raquel Manoel Neto e Jaqueline Roriz Luan Peres, pastor Ricardo Espindola e o jornalista Antônio de Castro Sônia Gontijo, embaixatriz Laís do Amaral, jornalista Marcelo Chaves e Manuella Peixoto

Conexão BH

A VB Comunicação, sob o comando dos empresários Gustavo e Paulo César de Oliveira, promove no dia 27, em Belo Horizonte, o primeiro Conexão Empresarial deste ano. O convidado é o governador Romeu Zema, que vai falar sobre os principais projetos que tem para o seu segundo mandato e de como vai estabelecer o diálogo com o governo do presidente Lula e com o Legislativo.

Garota Vip

Brasília vai ganhar um presentão no dia de seu aniversário, 21 de abril. O festival GAROTA VIP, liderado por um dos principais nomes da música – Wesley Safadão, desembarca na Arena BRB Mané Garrincha e traz ainda convidados especiais. Os cantores Léo Santana, Murilo Huff e Eric Land também comandarão a festa, que promete ir até o amanhecer com um setlist pra ninguém ficar parado.