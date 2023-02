Coluna Lia Dinorah

Baile da Vogue

A celebração carnavalesca mais esperada do ano, o Baile da Vogue, vai movimentar nesta noite o icônico Copacabana Palace. A festa, que terá como tema Sonho Uma Noite de Verão, história que se passa em Atenas, vai contar com a presença de inúmeras celebridades, influenciadores e formadores de opinião.

Confete e serpentina

O Brasília Shopping também cai na folia e traz atrações que são patrimônio cultural da cidade: bloco Eduardo e Mônica, Dhi Ribeiro e DJ Maraskin. O Carnaval do Brasília é para toda a família e promete animar amanhã, das 11h às 17h, os foliões de todas as idades.

Festival de sabores

O Sagrado Mar, casa que une os sabores dos frutos do mar com o calor da brasa elaboradas pelo premiado chef Marco Espinoza, é um dos participantes do Brasília Restaurant Week, que acontece até o dia 12 de março.

CREDENCIAIS

O novo embaixador da Turquia no Brasil, Halil Ibrahim Akça, apresentou cópias figuradas das cartas credenciais à secretária-geral do MRE, embaixadora Maria Laura da Rocha. Trataram das relações bilaterais e de temas regionais. Os países mantêm parceria estratégica desde 2010.

Cinema

O embaixador dos Países Baixos, André Driessen, convida para o coquetel de abertura do Festival de Cinema Neerlandês, que agita nesta terça-feira, às 19h30, o Cine Brasília. Na ocasião, haverá a exibição do filme “Nr.10 – O número 10”.

B-DAY

Sexta-feira festiva, de muitos brindes, comemorações e cumprimentos em torno de um estrelado time de aquarianos queridos. Contam tempo hoje, Cláudia Peralta, Jacqueline Magalhães, Rosângela Lacerda e Thiago Miranda. Daqui envio o meu abraço e votos de muita saúde, sucesso e felicidade!

Best Sommelier

Campeonato do(a) melhor sommelier(e) do mundo está acontecendo em Paris. O evento, organizado pela Association de la Sommellerie Internationale (ASI), reúne cerca de 70 competidores. O Brasil está sendo representado por Luís Otavio Álvares Cruz (foto), sommelier do restaurante Emiliano, ex-Fasano e Bardega. Já a França é representada por Pascaline Lepeltier, do Racines NY, um dos restaurantes mais en voga em Manhattan, referência em vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais. A prestigiada competição existe desde 1969 e ocorre a cada três anos em diferentes países membros da associação. A grande final terá lugar neste domingo, na sala Paris La Défense Arena, que reunirá cerca de 3.500 profissionais e amantes do vinho. Para que não puder estar presente, o espetáculo será transmitido pelo canal oficial da ASI no YouTube (ASISomms).

Foto Instagram @asisomms_

Incêndio no Chile

Vinhedos históricos, do século 19, em Itata e Bio Bio, no Sul do Chile são destruídos por um incêndio dramático que já exterminou mais de 40 mil hectares de natureza e plantações. O Vale Itata é uma das regiões mais importantes da viticultura da América Latina, onde as vinhas atingidas produziam grandes rótulos de vinhos.

Vinha contra mina

Há 25 anos, a associação californiana Roots of Peace (Raízes da Paz) vem liberando regiões em guerra das minas terrestres e desenvolvendo a agricultura local. Na Ucrânia, a associação está plantando vinhas após desminagem das terras. No dia 24 de fevereiro fará um ano que a Rússia invadiu o país, devastando várias regiões. Diversas vinícolas e vinhedos foram destruídos, principalmente nas regiões de Kherson, Mykoliav e Zaoprizhzhia.