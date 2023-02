Coluna Lia Dinorah

OLHO GORDO

As Sagradas Escrituras indagam “quem poderá resistir à inveja”. Vivemos em tempos nos quais o próprio Cristo alertou que os homens seriam egoístas. O ser e o ter já não bastam por si, queremos ser e possuir o que é de outro. Nossas conquistas sozinhas não nos satisfazem, queremos sempre suplantar o próximo. O Cristo foi crucificado, segundo Pilatos, pela inveja dos religiosos de plantão. Ou seja, religião não basta para blindar o coração desse sentimento. Mas como suplantar esse mal? A resposta repousa nas linhas sacras que orientam “resistir ao mal e ele fugirá de vocês“. Ou seja, depende de nosso posicionamento firme em não aceitar que a semente da inveja enraize e tome lugar no peito. E que novas sementes de amor de Deus, fé no Cristo e confiança no Santo Espírito sejam plantadas em nós e venham a frutificar.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Saques da poupança

A caderneta apresentou uma fuga recorde, com resgates líquidos (descontados os depósitos) de R$ 33,63 bilhões em janeiro, de acordo com informações do Banco Central. Trata-se do maior volume de retirada líquida mensal desde janeiro de 1995, quando começou o levantamento feito pelo BC. Em 2020, havia acontecido o recorde positivo, em meio ao auxílio emergencial e à maior tendência das famílias de guardarem dinheiro no início da pandemia.

Fantástico

O Jade Hotel, acaba de conquistar o Prêmio Traveller Review Awards 2023, programa realizado anualmente pelo site de buscas e reservas de hospedagens Booking, que tem como objetivo reconhecer os hotéis mais bem avaliados nas notas deixadas por viajantes após sua estadia ou experiência. Ele recebeu a nota de média 9,0, que o incluiu na categoria “Fantástico” e o colocou entre os melhores hotéis de Brasília.

Rock Popular Brasileiro

Que Brasília é a capital do rock’n’roll, todo mundo já sabe… E que será palco de um festival inédito, é o que vou te contar. Às 19h, no MAB, acontece o coquetel de lançamento do Festival RPB, em uma noite inesquecível, com show ao vivo de grandes artistas nacionais.

Mostra inédita

Pela primeira vez o Brasil recebe a mostra de cinema Spielberg, retrospectiva dedicada a um dos diretores mais populares da história do cinema: Steven Spielberg. A maratona de exibições tem início no CCBB, desta quarta-feira a 5 de março.

Prontos para 2023

O casal de empresários Marília Nascimento e Flávio Abrão – gigantes do ramo calçadista – passou dez dias descansando nas paradisíacas praias e hospedarias de Arraial D´Ajuda, na efervescente Bahia. Agora, Marília, que é exímia jogadora de tênis, está concentrada nos treinos para participar de torneios que acontecerão no Country Club, brevemente. Sua equipe não costuma sair das competições sem um troféu.

Hora de ler

Inaugurado pela Secretaria da Cultura de Goiás, na Gibiteca Jorge Braga, o Clube de Leitura das Histórias em Quadrinhos, que se reunirá a cada 15 dias, na segunda e última terça-feira de cada mês. Para cada encontro serão disponibilizadas 16 vagas. A mediação será feita pela bibliotecária Any Serpa Borges e por Ícaro Malveira, doutorando em Arte e Cultura Visual pela UFG.

Ponte BSB-Gyn

O conceituado advogado Demóstenes Torres fez tour no melhor estilo da pesca esportiva com a família – incluindo o novo neto –, nos domínios do Rio Amazonas. Depois comemorou aniversário em seu requintado escritório de Brasília – ele também tem espaço de altíssimo nível em Goiânia – com boa música brasileira e convidados escolhidos a dedo. Demóstenes é apreciador de vinhos e amante da gastronomia diferenciada.