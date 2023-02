Coluna Lia Dinorah

Congresso…

Deputados e senadores iniciam amanhã o ano legislativo já com a missão de deliberar sobre 27 medidas provisórias. Todas ainda precisarão passar pelo Plenário da Câmara Federal para depois seguir ao Senado.

Entre as MPs, estão iniciativas como a que mantém o benefício de R$ 600 do Auxílio Brasil em 2023 e o pagamento de 100% do Auxílio Gás, a que prorroga a desoneração de tributos federais sobre combustíveis e a que extingue a Funasa.

As três MPs foram editadas já no governo do presidente Lula. No entanto, há ainda medidas provisórias assinadas pelo ex-presidente Bolsonaro, como a MP 1134/22, que libera R$ 2,5 bilhões para custear a locomoção de idosos em transporte público e perde a validade logo nesta quinta.

HAPPY HOUR

A querida embaixatriz Laís do Amaral, que passa temporada na Corte, foi alvo de descontraído happy hour no Marietta Café, oferecido por um grupo de amigas. Na alegre tarde, onde todas colocaram o papo em dia, Gracia Cantanhede, Adriana Colela, a homenageada, Ana Rosa Coelho e Elisbeth França (foto acima).

24 vetos presidenciais…

A lista de vetos presidenciais que aguardam votação no Congresso Nacional tem 24 itens, incluídos os 5 primeiros vetos do novo presidente da República, Lula da Silva. O veto a mudanças na Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito é um dos destaques, em razão dos ataques às sedes dos três Poderes, em 8 de janeiro.

…na fila de votação

Dos 24 vetos em tramitação até esta quinta-feira, 8 estão trancando a pauta, impedindo a votação de outras propostas. Uma das prioridades nas votações será o VET 46/21, que impediu a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa, com pena de até cinco anos de reclusão. Esse veto teve origem na sanção da Lei 14.197/21, que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, criada durante a ditadura militar.

Vacinação

A campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 vai começar no dia 27 de fevereiro com doses de imunizante do tipo bivalente da Pfizer para grupos prioritários. Esse modelo é uma atualização do imunizante que utiliza as cepas original do Sars-CoV-2 e da variante ômicron.

Sim com glamour

Em ritmo de acontecimento que entrou para o calendário da nota máxima em glamour, Igor Bezerra e Oslane Bezerra Cardoso (foto) casaram-se na imponente Igreja Ortodoxa São Nicolau, em cerimônia recheada de tradição, celebrada pelo Padre Rafael Magul. No requinte de detalhes estava o tom suave e emocionante do coral Clave de Sol, que deixou convidados com olhos marejados.

Em trajes grifados – ela de Lu Couture; ele de Ricardo Almeida, ambos ditando o dress code elegante da noite – os noivos recepcionaram os convidados no buffet Enne, decorado por Ana Monteiro, com requintada mesa de doces e bolo de Rosa Alzira. A noite seguiu como manda a etiqueta, um ritmo de animação sofisticada com apresentações do DJ Negão, Tom Sax e Banda Clube Retrô.

Como o glamour tem de ser do começo ao fim, Igor Bezerra e Oslane contemplaram final de semana a convite de Elza Nicoletti e César Nicoletti, na casa de veraneio do casal no Alto do Bonfim, em Pirenópolis, juntamente com os amigos Fábia e Walter Mendonça. Depois os noivos seguiram para o Velho Mundo.

Pé na Europa

O artista plástico goiano, João Colagem, foi de férias para a Europa e, chegando a Rotterdam, na Holanda, onde morou durante 17 anos, foi convidado especial para participar de exposição de uma das mais importantes galerias dos Países Baixos. Resultado: a coleção de obras dele seguradas lá, estão na mostra do conceituado galerista Wim Van Zon, da Tone & Image – De Galerie, onde permanecem até o próximo dia 26.