Coluna Lia Dinorah

OS SÁBIOS ESPERAM

O antônimo de esperar é Desesperar. Corações nobres e grandiosos são aqueles pacientes e tolerantes. Por tal razão não devemos ser afobados ou dar vazão às emoções, pois estas são traidoras. Age equivocado quem faz no calor das emoções. O Rei Davi enfatizou no Salmo 40:1 – “Esperei com paciência no Senhor”.

A capacidade de esperar tempera os acertos e amadurece os pensamentos. Existem três formas de Deus responder aos que nEle

esperam. Deus responde com o “sim”, com o “não”, e também “não se cala”.

Quando Ele silencia está sinalizando que temos que aguardar. Existe uma máxima popular que diz, “quem espera alcança”. Em DEUS você não perde por esperar.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

A linda Yasmin Venturim empresta toda a sua beleza e charme para colorir a primeira coluna do ano, que chega emanando muita luz, as melhores vibrações e energias. Queira bem, plante o bem, que o resto vem!

Foto: Arquivo pessoal

JANTAR

Em comemoração a sua posse como deputado federal, o parlamentar amazonense Átila Lins recebe para jantar no próximo dia 2, ao lado de sua bela Rita, no Espaço Renata La Porta.

Saque do FGTS

O ano iniciou com valor recorde no saque-aniversário do FGTS. Até a última semana, foram resgatados um total de R$ 1,11 bilhão. O ministro Luiz Marinho afirmou que novos pedidos de saque não serão mais permitidos a partir de março.

Prova de…

Foi assinada portaria que regulamenta os novos procedimentos do INSS em relação à prova de vida dos segurados. Desde o dia 1º, cabe ao próprio INSS verificar se o beneficiário segue vivo. Com a medida, o órgão terá 10 meses, a partir da data de aniversário do beneficiário, para comprovar que o titular está vivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…vida

Se o órgão não conseguir fazer a comprovação nesse período, o segurado ganhará mais dois meses para provar que está vivo. Nesse caso, o beneficiário será notificado pelo aplicativo “Meu INSS”, por telefone pela Central 135 e pelos bancos, para identificar-se e informar o governo.

Retomada dos…

Os trabalhos no Senado recomeçam nesta quarta-feira com a realização de reuniões preparatórias para a posse dos senadores eleitos em outubro e a eleição do presidente e dos demais cargos da Mesa.

…trabalhos

Às 15h, há a primeira reunião, em que os senadores a serem empossados prestam o compromisso regimental. Às 16h, começa a segunda reunião destinada à eleição do presidente do Congresso Nacional. Concluída a votação, é iniciada a escolha dos demais cargos da Mesa — primeiro e segundo-vice-presidentes e quatro secretários, com respectivos suplentes.