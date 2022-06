Coluna Lia Dinorah

BRB nos EUA

Na constante busca pela inovação e por soluções de ponta em tecnologia, o BRB chega ao Vale do Silício, na Califórnia. Em parceria com a Plug and Play, uma das maiores aceleradoras do mundo, passa a ter um posto avançado para desenvolvimento de projetos que garantam uma melhor experiência dos clientes.

Livro

Luiza de Andrade Penido movimenta a Livraria da Travessa do CasaPark, às 19h, com o lançamento de sua obra Direitos Humanos nas Entrelinhas das Crônicas de Carlos Drummond de Andrade.

Debate

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove, às 14h, audiência pública para discutir a repactuação da outorga da ferrovia Vitória-Minas.

São João

No dia 24, vai rolar o São João do Pinella, na 408 Norte, a partir das 17h. Vai ter espetinho, salsichão, caldo verde, creme de milho, pipoca, pastel, canjica, quentão e muito mais! E ainda, decoração típica, altares de São João e Santo Antônio e aquele forró gostoso com Mirian Marques e banda, ao vivo.

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS – Foi dos mais concorridos e prestigiados o coquetel de lançamento do livro “A Colaboração Premiada Unilateral” de autoria do advogado Bernardo Fenelon, que reuniu personalidades do mundo jurídico, político e social em seu renomado escritório no Lago Sul. Na memorável noite, Fenelon autografa a obra para o professor Cezar Roberto Bitencount, um dos maiores doutrinadores do país. O autor cercado da família: a cunhada Marcela, o irmão Ricardo Fenelon Jr, a filha Helena e os pais, Adelize e Ricardo Fenelon, conceituado dermatologista Fotos de Andressa Anholet