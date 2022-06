Coluna Lia Dinorah

Quem empresta sua beleza singular e charme de parar o trânsito para iluminar a coluna de hoje, é a maravilhosa Caroline Vianna

DIPLOMÁTICAS

Quem vai assumir a nossa representação em La Paz é o diplomata Luís Henrique Sobreira Lopes. Márcia Donner Abreu Para foi designada para exercer o cargo de embaixadora do Brasil na Coreia. De malas prontas rumo à Nicarágua, segue o embaixador Breno de Souza Brasil Dias da Costa. Carlos Henrique Moojen de Abreu Silva vai cumprir missão em nossa Embaixada no Panamá. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Nomeada para chefiar a representação brasileira em Honduras, Andréa Saldanha da Gama Watson.

Estágio

Centro de Integração Empresa-Escola abriu inscrições para o processo seletivo de estagiários do Ministério das Relações Exteriores. As vagas são destinadas a estudantes do Ensino Superior e as vagas são para mais de 50 cursos, que podem ser consultados no portal do CIEE. Inscrições abertas do próximo dia 20 a 5 de julho, através do link https://pp.ciee.org.br/vitrine/5348/detalhe.

Plano… A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima quarta-feira, às 8h30, sobre o plano de concessões rodoviárias no Brasil. O pedido para realização do debate foi apresentado pelo deputado Bosco Costa. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE …de concessões “É imprescindível que possamos estar a par das concessões já existentes, do cumprimento de contrapartidas das concessionárias, da atuação do Ministério da Infraestrutura, bem como das implicações indiretas das novas concessões”, enumerou o parlamentar.