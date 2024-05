Coluna Lia Dinorah

Dia das Mães do TGS

Para celebrar todo o amor desse Dia das Mães, o Taguatinga Shop­ping promove um jantar especial, amanhã, no Coco Bambu, com apresentação da bela campanha, criada especialmente para a data.

Laços

Há 36 anos fazendo história na vida de mães e filhas, a Fillity lança a Coleção Laços, inspirada nos sentimentos de amor e cuidado. Nesta quinta-feira, das 16h30 às 21h, a grife oferece um coquetel exclusivo para mostrar as novidades, no Parkshopping, com mailing pilotado por Tiago Correia.

Multa

A partir desta quarta-feira, a cobrança de multa para motoristas profissionais volta a ser cobrada para quem exercer a profissão sem estar com o exame toxicológico em dia. Ela estava suspensa desde 2022.

Acesso à cultura

Uma van gratuita está disponível para transportar visitantes diretamente ao CCBB, facilitando o acesso a toda a programação cultural e artística. Das 12h às 21h, de terça a domingo, de hora em hora, a van “Vem pro CCBB” faz o trajeto da parada de ônibus em frente à Biblioteca Nacional até o Centro Cultural e vice-versa. Retire o ingresso no site bb.com.br/cultura, na bilheteria física do CCBB ou pelo QR Code da van.

Leis

Ex-juiz, desembargador, e professor da USP, Regis Fernandes de Oliveira lança, no dia 15 de maio, o livro As emoções e o Direito, da editora Novo Século, preferida dos autores renomados. A tarde autógrafos será na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Higienópolis, das 17h às 20h. Trata-se de um mergulho nas complexas interações entre emoções e decisões judiciais.

No tom

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás foi convidada à representar a América do Sul no festival Young Euro Classic, que ocorrerá em Berlim, em agosto. Formado por estudantes da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, o grupo parte para a Europa no segundo semestre. Aliás a unidade de formação de artista há muito está exportando talentos da música, dança e teatro.

Mouros e Cristãos

Manifestação cultural-religiosa que possui o registro de patrimônio imaterial do Iphan, as Cavalhadas de Pirenópolis serão realizadas no Módulo Esportivo do município, na GO-338, nos dias 19, 20 e 21. Em Goiás, o circuito das Cavalhadas este ano teve incremento de recursos e vai abranger 15 municípios goianos. Trata-se de uma tradição que atrai turistas dos quatro cantos do Brasil e movimenta a economia das cidades.