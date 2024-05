Coluna Lia Dinorah

Mulheres empreendedoras

Amanhã, às 18h, acontece o 1º Conect CMEC Lago Norte. Como convidadas, a expert em beleza e consultora renomada Laila Suliman (foto), a sócia e assessora de investimentos da Valor Investimentos XP Joyce Rolins e Lili Lima, empreendedora na área da saúde e co-fundadora do Instituto Singular e Singular Medicina. A anfitriã do evento é Nilma Melo, que abre as portas de sua residência na QI 8 do Lago Norte.

Saudade…

Pelos corredores do Palácio do Planalto e seu Anexo sopram ventos de um projeto eleitoral que não é segredo para os inquilinos atrás das portas. Geraldo Alckmin está com saudade do Palácio dos Bandeirantes, e a vitrine nacional inédita da chapa com o ex-adversário Lula da Silva pode ser uma poderosa catapulta para sua candidatura a governador de São Paulo.

…do Zé

Na agenda, o vice-presidente tem recebido muitos prefeitos e vereadores paulistas, como também de outros Estados. Já ciente, e muito discreto, Lula ensaia galanteios ao presidente da Fiesp, Josué Gomes, filho do saudoso ex-vice presidente José Alencar. A assessoria da Fiesp nega, porém testemunhas de encontro recente entre os dois avisam que Lula voltou a elogiá-lo e o sondou, meio à brinca, meio a sério, para ser seu vice à reeleição. Como bom mineiro, Josué, gostou, mas não se posiciona. Quem ouviu a conversa garante que a condicionante está nos números da economia.

Petrobras

O Conselho de Administração da Petrobras decidiu levar para a assembleia da empresa, amanhã, a proposta de distribuição de 50% dos dividendos extraordinários. É importante mudança de postura, pois a decisão anterior reteve esses dividendos para possibilitar investimentos da estatal. O conselho busca explicar que a capacidade de financiamento dos projetos subiu de 65% para 85%, pelo aumento do preço do barril do petróleo.

Speciale

Almoço de lugares marcados, com menu recheado de pratos italianos, movimenta hoje a Bottega Mia, na 405 Sul. Quem comanda as caçarolas é o chef Ville Della Penna.

Jornada de bem-estar

A partir das 18h, na Livraria da Travessa, no Casa Park, a nutricionista Thais Araújo, autografa o livro “Enfezado nunca mais”. Uma leitura indispensável para quem quer ter saúde intestinal com base em evidências científicas e com a orientação de uma das maiores autoridades em intestino do país.

Brinde

Aniversariante do mês, a publicitária e empresária de sucesso Guaciara Pinheiro Marinho, na foto com a mãe, Carmem Pinheiro Marinho, festejou o seu aniversário na intimidade, porém em festa não menos glamourosa em badalado restaurante da cidade. A celebração, que teve início à tarde e alcançou à noite, foi regada a bebidas finas da empresa da família: vinhos nobres e champanhes safrados animaram os convidados.

Passarela

Estilistas goianas que já abriram mercado na Europa, Maísa Gouveia e Natália Gouveia comandam o Sarau de Música e Literatura para a apresentação exclusiva da nova coleção, Fall in Love, dos mais elegantes vestidos de festas e noivas. Será na maison da grife, no Setor Marista, no dia 30. Na ocasião, a jornalista Ana Cláudia Rocha vai autografar seu livro “A menina que eu não abracei”, de leitura leve e emocionante.

América

Artista plástica e figura proeminente da sociedade, Dalva Meireles partiu com o marido, José Carlos Sampaio Meireles, empresário do setor de Laticínios, para Denver, estado do Colorado, nos EUA. O casal foi visitar o neto, que lá reside e vai aproveitar para rever as famosas construções do século XIX daquela metrópole que data do Velho Oeste.

Mais um FICA

Consolidado como um dos maiores festivais do gênero no país, o FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, já entrou para a agenda dos grandes eventos de Goiás. A 25ª edição será de 11 a 16 de junho, na Cidade de Goiás e as inscrições para as mostras competitivas vão até o dia 30. Paralelamente irão acontecer mais de 30 atrações musicais gratuitas, com artistas locais e nacionais, como o grupo Ira e a cantora Sandra de Sá.