Coluna Lia Dinorah

CELEBRATION

Bonita, talentosa e de bem com a vida, a juíza Cláudia Andrade (foto), é a grande anfitriã desta semana. Amanhã, a magistrada recebe elegante time de convidados, no Lago Sul, para celebrar o seu aniversário com todas as pompas e circunstâncias.

Melhor não…

O presidente Lula desistiu de boicotar os negócios da Starlink de Elon Musk quando percebeu que metade do agro brasileiro usa a internet rápida do empresário.

…se meter

Alguns ministros de Lula, que têm fazendas no interior do país, são só elogios ao serviço de Musk e da Starlink e trataram de alertar o Planalto.

Debate

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, é o convidado do Instituto dos Advogados de São Paulo para fazer a palestra de honra na tradicional reunião-almoço da entidade, nesta segunda-feira, no Hotel Intercontinental, na capital paulista.

A feliz aniversariante ladeada por seu irmão, Flávio Quilici, Marcelo e Eduardo Rehder, o filho Carlos Eduardo Gurgulino e Cristiana Castrucci

Fotos de Oswaldo Rocha

TEM QUE APLAUDIR DE PÉ

Se eu fosse colunista social diria, sem medo de errar, que na comemoração dos bem vividos 90 anos da querida Lilian Gurgulino, foi possível reconhecê-la em todos os detalhes. Sua alegria, alto astral, boa energia, jeito carinhoso de ser, gentileza impar e indiscutível bom gosto estavam presentes em todos os cantos, perfumando os ambientes, dando mais cor as flores e a decoração, engrandecendo a beleza das louças antigas de família e ressaltando o sabor dos pratos servidos no almoço. Ela tem esse poder! Muitos países já percorreu e fez morada, adquiriu vasto conhecimento, enorme sabedoria e, com maestria, domina o dom de espalhar amor por onde for. A residência do filho Carlos Eduardo Gurgulino e da amada nora Melissa, que orquestrou a bela celebração, foi o cenário perfeito para reunir os amigos e familiares, e brindar essas nove décadas de vida.

Melissa Gontijo, cercada pela irmã, Isabela, e o cunhado Alex Garcia

Consuelo Badra, Wilma Pereira e Ana Maria Gontijo

Gustavo Gurgulino, Paulo Uchoa e Rafael Badra

Maria Helena Gomide, Marly Nogueira e Maria Inês Nogueira

Ciência da Felicidade

A professora doutora Cosete Ramos, presidente da AMABRASÍLIA, vai apresentar o “1º Congresso Internacional em Brasília: Ciência da Felicidade”, a ser realizado pelo IPCB – Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro, em um almoço amanhã, no Ouriço, no Iate Clube. Exclusivo para imprensa, o encontro entregará todos os detalhes do evento, idealizado por ela, que ocorrerá em maio.

Arquitetura candanga

Amanhã, em noite exclusiva para convidados, a designer e fotógrafa Kakau Lossio (foto) vai revelar ao mundo sua primeira coleção autoral de móveis Essência Candanga. Inspirada na arquitetura singular da capital, a coleção funde o minimalismo brasiliense com imponência e delicadeza, refletindo elementos icônicos como a Catedral, o Congresso e o Teatro Nacional.