Coluna Lia Dinorah

Viva, Brasília!

Brasília comemora 64 anos neste domingo e, para celebrar, a festa começa nesta sexta e vai até o final de semana. As atividades são gratuitas e vão ocupar diferentes regiões do DF com atrações para todos os gostos. A apresentação mais esperada pelo público é a do DJ Alok, neste sábado, na Esplanada dos Ministérios. O show terá um palco em formato de pirâmide, além de participações especiais, como a da cantora Adriana Samartini. A Orquestra Sinfônica de Brasília também faz parte das festividades. O grupo se apresenta no domingo ao lado do Museu da República, às 18h30.

60 PRIMAVERAS

Vai agitar a capital paulista neste fim de semana, os festejos dos 60 anos da bela Roseane Jordão, empresária de sucesso na capital federal à frente da Shine Produções, empresa com mais de 40 anos de experiência no mercado de eventos de Brasília. Um jantar organizado pelos filhos, Raul, Luciana e Mariana, no sofisticado restaurante Urus, abre logo mais as comemorações. Amanhã, em noite de longos e muito glamour, no rooftop do badalado Trio Dezenove, acontecerá a elegante festa para brindar esta data tão especial.

Vetos

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, atendeu aos apelos do Governo Lula e adiou a sessão que deveria votar os vetos presidenciais, que deverá ocorrer no dia 24. O Planalto espera derrota em alguns vetos, como o que barrou mais de R$5 bilhões em emendas parlamentares. Outro veto que deve ser derrubado é sobre a saidinha de bandidos.

Vacina

O Ministério da Saúde amplia faixa de vacinação contra a dengue até 59 anos. Medida é necessária, pois as vacinas vencem no fim do mês.

Maior festival colaborativo

Desta sexta a domingo, o Teatro Brasília Shopping se transformará em um epicentro de criatividade para celebrar o World Creativity Day (WCD.) Sob o tema “Inteligências Plurais”, o evento reunirá mentes brilhantes e visionárias para explorar novas perspectivas e inspirar a criação de soluções inovadoras.

Mercado…

O Brasil tem embaixadas em oito dos dez países do Asean, o bloco do Sudeste Asiático, e vai abrir mais uma no Camboja. O bloco tem potencial de negócios semelhante ao europeu.

…promissor

Só o Vietnã fechou 3,7 bilhões de dólares em negócios com o Brasil em 2023, mais do que França e Reino Unido juntos e próximo dos 4 bilhões da Itália.

Encontro

A embaixatriz do Gabão Julie-Pascale Moudouté-Bell e às Juliettes se reúnem para tarde de confraternização, às 15h30, no L’Amour du Pain da Asa Sul.

Vinhos

Autoridades, imprensa e influenciadores marcam presença, neste sábado, em evento para apresentar um projeto pra lá de especial. A inauguração da Vinícola Brasília, instalada na BR-251 – PADF.

A céu aberto

A 8ª edição do Festival BB Seguros de Blues e Jazz traz para Brasília amanhã nomes consagrados como Arturo Sandoval, Hermeto Pascoal e Alabama Mike. O evento será, das 14h às 22h, no estacionamento 3 do Parque da Cidade.

Vinho para desconectar

O restaurante Al Condominio localizado em Verona, Itália, oferece uma garrafa de vinho aos clientes que concordam em passar uma refeição inteira sem um smartphone. O gerente do restaurante disse ao jornal The Guardian que desde a sua abertura em março de 2024, 90% dos clientes aceitaram o desafio e passaram uma refeição inteira sem o seu telefone. O restaurante propôs um segundo desafio, os clientes que aceitaram a refeição sem celular são convidados a escrever sobre a experiência, e pessoa que escrever a crítica mais elogiosa será convidada a voltar para saborear um jantar grátis. Em casa ou no restaurante, a moda do vinho para desconectar e socializar, bem que poderia pegar…

Foto: OIV

Representantes de 29 países falam sobre vinho

Ministros, embaixadores e representantes de 29 países e líderes da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) reuniram-se na Itália para discutir o futuro da viticultura. Organizada pelo ministro italiano da Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas, Francesco Lollobrigida, a reunião ministerial celebrou o centenário da OIV (a ONU do vinho). Durante o encontro, os países compartilharam seus objetivos e prioridades para o setor e uma convergência de pontos de vista surgiu: as mudanças climáticas e a sustentabilidade são reconhecidas como um foco essencial para o futuro do vinho.

UK: vinho pode ter menos álcool

O Reino Unido quer reduzir o teor alcoólico dos vinhos para promover o consumo nacional após Brexit. O projeto visa mudar a Lei de Classificação do Vinho permitindo um grau alcoólico de 4,5%. A legislação europeia classifica uma bebida como “vinho” se tiver entre 8,5% e 15% abv e for feita à base de uvas fermentadas. A medida britânica permitiria incluir como vinho blends açucarados feitos com uva importadas e vendê-las como “produto britânico” no mercado local. A mudança pode causar confusão entre os consumidores se não ficar claro de que país vem as uvas. A medida segue a tendência dos consumidores que procuraram bebidas com baixo teor alcoólico ou sem álcool. E como será que produtores e os amantes de vinho estão vendo a medida?