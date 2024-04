Coluna Lia Dinorah

Reforma…

No ano passado, o déficit dos regimes previdenciários do governo federal foi equivalente a 3,9% do PIB. Em 2022, na Previdência Social como um todo, incluindo estados e municípios, ficou em 4,9%. Com um rombo dessa proporção com tendência de aumento, governo e Congresso terão que enfrentar outra reforma em um futuro nem tão distante assim. O sistema, tal como assentado, se mostra insustentável.

…a caminho?

Como o Brasil tem muitas demandas urgentes que permeiam necessidades básicas de educação, saúde e segurança, há que se pensar em uma fonte de custeio alternativa, já que só os gastos com as aposentadorias do setor privado, consomem 44% dos gastos da União. O Brasil vê uma bomba demográfica agravando esse desequilíbrio, pois até 2050 a fatia de idosos deverá dobrar.

Na noite, Arthur Moita, Erick Diogenes, Nancy Serapião, Jorge Mussi, José Ricardo Gomes, Martin Lopes e Caroline Sentinelo

Boutique Lexus

O Grupo Águia Branca, um dos maiores conglomerados de transporte e logística do país, acaba de inaugurar na capital federal a primeira loja boutique Lexus no Brasil. O evento contou com a presença de um seleto grupo de convidados, entre empresários, clientes e imprensa. O buffet do lançamento da loja da marca japonesa foi do badalado Noru Sushi, além de show de tambores japoneses com a banda Reiwa e da cantora Analélia. A abertura deste estabelecimento promete elevar o padrão de excelência e sofisticação na comercialização de veículos premium. Na noite, Arthur Moita, Erick Diogenes, Nancy Serapião, Jorge Mussi, José Ricardo Gomes, Martin Lopes e Caroline Sentinelo.

Fotos de Gilberto Evangelista

Charles Torres, Marcelo Tinti e Aires Valin

Ana Chieppe e Thais Araújo

Charles Torres, Gilmar Farias e Caio Barros

Conferência…

No próximo ano, o país vai sediar pela primeira vez uma reunião da COP, sigla em inglês que significa Conferência das Partes, a cúpula climática da Organização das Nações Unidas. O encontro acontecerá em Belém, muito porque a capital paraense carrega o simbolismo da floresta amazônica, um polo de debate contínuo nas questões climáticas.

…da ONU

Nessas reuniões, os estados-membros discutem o estágio e o progresso das ações contra as mudanças do clima e elaboram estratégias e compromissos para mitigar o aquecimento global. Todos os países têm o mesmo peso nas decisões, que só são aprovadas quando há consenso. Basicamente, o foco das discussões são os gases de efeito estufa. A ordem é descarbonizar o mundo, e a meta é o carbono neutro.

Arte

A Galeria Rubem Valentim, do Espaço Cultural Renato Russo, recebe a exposição coletiva “Corpo Expandido”, em cartaz desta terça-feira ao dia 1º de maio. A mostra reúne 15 artistas que exploram os conceitos de corpo, espaço e tempo através de diversas técnicas artísticas.

Estética arquitetônica

No magnífico Centro de Artes da Cisjordânia em Xangai, a Hermès criou um parque de diversões repleto de estética arquitetônica para trazer a coleção masculina de verão 2024 para um novo patamar. Areia amarela, cristal de gelo e verde, uma mistura de tons minerais ecoando uns aos outros, estão presentes no vestuário masculino com cortes inovadores, cores sutis e texturas, criando sobreposições inteligentes entrelaçadas entre si. O sol se desvanece, as luzes começam a brilhar, a noite é como uma fantasia e uma festa da moda masculina deixa a China em êxtase.

Visto de residência

Mais estrangeiros podem obter visto de residência de cinco anos na China. As autoridades de imigração de segurança pública estão encorajando os estrangeiros a visitar o país para turismo, trabalho, estudo, investimento em empreendedorismo emitindo licenças de residências por um período máximo de cinco anos. Executivos, especialistas técnicos, membros de equipes de inovação científica estão aptos a conseguir. A China pode conceder o status de residência permanente aos candidatos que atendam aos requisitos exigidos pelo Governo. Quem irá se candidatar?

Capital dos museus

Xangai é a “capital dos museus” na China. Com mais de 160, se visitarmos um por semana, será o suficiente para passarmos três anos conhecendo-os. O grande número de museus, com uma rica variedade, exposições culturais, contraste entre a arquitetura antiga e a moderna são uma das razões para o encanto de cidadãos e turistas nacionais e internacionais se apaixonarem pela “Nova York” da Ásia. Entre os muitos, há um rico leque de opções, como o Museu de Imprensa Moderna da China ou os industriais, que valem a pena visitar. A maioria é gratuito.