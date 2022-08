Coluna Lia Dinorah

O MANDAMENTO DE MARIA

Certa feita em uma vila chamada Caná houve um casamento e Jesus, Maria e seus discípulos foram chamados. No meio da festa acaba o vinho. Para os padrões da época seria uma tragédia, hoje seria como se o buffet não entregasse o serviço.

Maria olha a situação e entende que seu filho pode consertar. E dá aos serventes uma ordem: façam tudo que Jesus mandar. Água é transformada em vinho e o milagre ocorre. De tudo isso o que aprendemos? Jesus sendo convidado às dificuldades da nossa vida é meio caminho para a solução do problema. A outra metade está em nós. Obedecer o que ele mandar fecha o ciclo e completa o milagre.

Que ouçamos Maria, mãe do Senhor e aprendamos, como filhos amados, a obedece-lo na certeza de alcançarmos a graça.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Lucila La Porta

Festa do Chapéu

Revivendo a tradição, o Clube Soroptimista Internacional de Brasília, presidido pela competente e elegante Lucila La Porta (foto), realizará no dia 6 de outubro no Porto Vittoria, a XIX Festa Exaltação à Primavera. O soroptimismo completou 100 anos em 2021 e atualmente 130 países fazem parte deste movimento, cujo objetivo é capacitar mulheres e meninas através de uma educação de qualidade direcionando-as à profissionalização e autonomia financeira.

A artista plástica Bea(triz) de Oliveira

Pétalas

A artista plástica Bea(triz) de Oliveira, à frente do projeto Jardim de Beatriz, traz um olhar contemporâneo para a arte botânica. A beleza de seu trabalho, recheado de elementos naturais, como pétalas reais e prensadas, pode ser conferido na exposição DevOrar a Antropofagia, em cartaz até o dia 27, das 16h às 20h, na Alfinete Galeria, na 509 Sul.

Venda exclusiva

Pela primeira vez a label Christian Louboutin, no Shopping Iguatemi, irá receber modelos masculinos, por tempo limitado. O evento de lançamento para convidados será amanhã, no Lounge One, contando com a presença de Brian Hodge, embaixador do whisky The Glenlivet e Aberlour.

Superação

Uma publicação no mínimo emocionante. Zita Christina, filha de uma expoente da sociedade goiana, Ignez Zita Roriz, desengavetou um sonho de criança: contar a sua própria história. Ela é portadora da síndrome de Turner – falta de um cromossomo, mas que não afeta a cognição – e escreveu sua saga no livro Síndrome de Turner uma Metamorfose – Minha história de inclusão, obra cuja primeira edição se esgotou rápido. Na publicação ela dá lições de superação dos próprios limites e aplica doses generosas de estímulo nas pessoas que, como ela, precisam ser inseridas socialmente. O e-book está à venda na Amazon.

Vânia Prata Girão

Mineirismo

Vânia Prata Girão (foto), figura notória da sociedade goiana que tem respeitoso histórico de empreendedorismo, fez um tour pelas tradicionais e belas cidades de Minas Gerais. Esteve em Santa Rita do Sapucaí visitando a sua mãe, Maria Alda, o irmão, empresário Pedro Prata Girão, o filho Raphael, e os netos. Não perdeu a oportunidade de ir a Monte Verde, nas geladas montanhas mineiras, degustar a típica culinária, os bons vinhos que lá chegam e o famoso chocolate quente.

Upcycling

Cantora, compositora, ex-integrante do Grupo Kaoma Lambada e estilista franco-brasileira, atuante em moda de re-designer, Monica Nogueira vai lançar, em Goiânia, em parceria com a designer de joias Magda Santos, a coleção de roupas e joias Vert. Será no dia 29, no Teatro Basileu França. As peças têm inspiração nas cores, luz e vida da Mata Amazônica e do cerrado brasileiro, representados em sua exuberância e beleza. O evento tem pegada sustentável, despertando para o uso de moda reciclada.

Incursão

Marília Campos Nascimento viajou para o Canadá, onde se encontrou com o filho Gabriel, que mora no país há muitos anos. Aproveitou para revisitar os pontos turísticos de Montreal, como Old City, Notre Dame e Place d’Armes e assistir ao elegante torneio de Tênis Master 1000, esporte pelo qual nutre verdadeira paixão.

Ascensão

No ranking internacional QS World University Rankings 2023, a Universidade Federal de Goiás, saiu-se muito bem. Ficou na 24ª colocação, entre as 35 instituições nacionais que constam entre as melhores do mundo. Subiu duas posições desde o ano passado.