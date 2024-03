Coluna Lia Dinorah

ESPERANÇA

Lutamos muito, de sol a sol, para nos mantermos positivos e operantes. Nos esforçamos por conquistas e por gentes. Nos deparamos com obstáculos e resistências. Mas na verdade tudo isso faz parte da experiência de viver. O avião voa por encontrar a resistência no ar, o trem se movimenta por encontrar a resistência dos trilhos. E nós precisamos entender que as nossas dificuldades nos impõe um esforço para quebrar resistências e seguir a jornada. E muitas vezes o combustível que alimenta nossa fé é algo simples e subjetivo – a esperança! As Sagradas Escrituras nos dizem que há uma esperança que nunca morre, porque ela chama-se Jesus, o Pão Vivo que desceu do Céu e a Água da vida! Que possamos nos alimentar, em tempos nublados, dessa Esperança invencível, e saber que com Ele, o Cristo, não nos frustraremos e sempre triunfaremos.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Páscoa Remembear

As talentosas empresárias Luiza Lima e Fabiani Christine irão promover, neste próximo sábado, na QI 13 do Lago Sul, um evento de Páscoa mais que especial, repleto dos já famosos artigos da grife Remembear, que sempre deixam esta santa data ainda mais memorável. Todos aprenderão a fazer montagens de kits, cestas e presentes, com o auxílio de uma equipe de artistas plásticos, que estarão de prontidão para ajudar nas pinturas e lettering personalizados. Quem também marcará presença será a escritora Paloma Gastal (foto), com seu livro infantil “Saber Comer para Poder Vencer”. Inspirado na obra, um grupo de contação de história vai ensinar para a criançada que comer de forma saudável pode ser divertido e deve começar na infância.

Enigma

Com o prazo de desincompatibização do TSE chegando, o Planalto ainda não sabe quantos ministros deixarão o governo para tentar a sorte nas urnas.

Lista tríplice

Cresce a competição pela presidência da Vale. Sergio Rial, ex-presidente do Santander, passou a ser considerado para o posto. Ele se junta a Walter Schalka, de saída da Suzano, e Gustavo Pimenta, diretor financeiro da Vale, na seleção de um sucessor para Eduardo Bartolomeo, atual presidente.

Cautelosos

Dois empresários que haviam topado patrocinar o documentário sobre o governo do ex-presidente Michel Temer desistiram da ideia. Motivo: ninguém quer se indispor com o mandatário atual.

Cor-de-rosa

A querida Mércia Crema, ao lado da filha Isabela e do genro Rodrigo, que estão na doce espera da herdeira Maya, recebe as amigas para almoço de boas-vindas, nesta quinta-feira, em torno da breve chegada da amada netinha.

Autógrafos

O Gentil Café, na 410 Sul, será palco de Sarau de Poesia e sessão de autógrafos do livro “Mulher, mais ainda”, da escritora Monique Britto Knox. O evento está marcado para o próximo dia 21, das 18h às 20h.

Jardim de delícias

Pensando em deixar o mês de março ainda mais doce e divertido, o Pontão do Lago Sul vai inaugurar uma deliciosa programação. Amanhã, das 18h às 21h, o maior centro de entretenimento e lazer da capital lançará o seu Jardim de Páscoa, apresentando os prazeres gastronômicos desta temporada.

Perfumadas

A Singular Clínica de Dermatologia Estética Avançada e a L’amour Intimates Lingeries se uniram para promover um charmoso evento voltado para o universo feminino. Vai acontecer nesta quinta-feira, às 18h30, na 105 do Sudoeste.

Happy hour

O neurologista Frank Nelson Cruz Venâncio recebe convidados, às 18h, para coquetel de inauguração de sua Clínica Iaso Medicina da Dor, no moderno Vitrium Centro Médico, na 614 Sul.

A bela do divã

Psicóloga conceituada e uma bela mulher que se cuida na medida certa, Mônica Quinan (foto) presenteia seus seguidores nas redes sociais com postagens sobre reflexões bíblicas, que acalentam a alma de quem ouve sábias palavras em sua voz suave. Um plus de ânimo para seus pacientes muito além do divã de seu consultório.

Mulheres unidas

Andrea Meirelles vai abrir as portas de sua mansão no condomínio Jardins Munique, no dia 15, das 10h às 20h, para a edição da Páscoa 2024 do evento Better Together. Ela vai reunir várias marcas de jovens empreendedoras; um mix de produtos selecionados – roupas, decoração e acessórios – agregados de produção consciente. Dia de bate-papo, comidinhas e drinques divertido.

Lasciami scrivere

O Innside Iguatemi será palco do lançamento do livro Mangiare Povero, uma saga familiar, da escritora Franca Maria Berra. A obra, da Editora Lux, retrata a paixão da autora, que é cidadã italiana pelo país da bota, mais especificamente a região de Friuli Venezia Giulia, terra de seus antepassados. Ela estrela sessão de autógrafos das 17h às 21h, dia 2 de abril, nos elegantes salões do hotel.

Novo ciclo

Empresário e fazendeiro em Goiás, Márcio de Abreu voa na próxima semana rumo a Amsterdã. A deliciosa capital holandesa, onde ele também possui endereço, será a base para uma bem-planejada viagem pelo Leste Europeu. No dia 21 de março, ele comemora aniversário numa cidade que sempre o encantou: Sófia, capital da Bulgária. Até meados de abril ele terá completado 72 países visitados ao longo dos últimos 30 anos.