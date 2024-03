Coluna Lia Dinorah

FÉ ABALADA

Sem fé é impossível agradar a Deus.

Ainda que enfrente um turbilhão de problemas e esteja sem saída, creia que o Senhor irá a sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo! Não desanime. Há momentos que Deus nos convida a colocar tudo no altar. Colocar tudo em suas mãos é deixar de confiar no homem, nas instituições, nas riquezas e na força interior. “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apóie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas”.(Pv 3:5-6)

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Temor do…

Deputados articulam um pacote de medidas para blindar parlamentares de investigações e operações policiais. Líderes partidários da Câmara debateram a apresentação de duas Propostas de Emenda à Constituição sobre o tema. Na reunião do colégio de líderes foi defendida a aprovação de uma PEC para acabar com o foro privilegiado de parlamentares.

…Supremo

Isso garantiria aos deputados que crimes relacionados a seus mandatos passem por outros tribunais antes de chegar ao STF. Em outra proposta apresentada, caciques partidários sugeriram restabelecer, também por meio de uma PEC, a inviolabilidade de investigação garantida pela Constituição de 1988, fazendo com que o início de apurações contra deputados seja submetido ao Congresso.

Superávit

A forte arrecadação registrada em janeiro fez o superávit primário do Governo Central – Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central – bater recorde em janeiro, em valores absolutos. No mês passado, o resultado ficou positivo em R$ 79,337 bilhões, contra R$ 78,906 bilhões obtido em janeiro de 2023. O superávit subiu 0,5% em valores nominais, mas caiu 3,8% em termos reais, quando se desconta a inflação.

Tarifa

A Câmara dos Deputados aprovou a criação de tarifa social de água e esgoto para pessoas de baixa renda. A proposta prevê descontos nessas contas para quem recebe até meio salário mínimo e tenha cadastro no CadÚnico, more com idosos e pessoas com deficiência ou comprove não possuir meios de sustentar a família. O texto já passou pelo Senado, mas, como sofreu modificações, voltará para nova análise.

Consignado

Aposentados e pensionistas do INSS pagarão menos nas futuras operações de crédito consignado. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou novo limite de juros de 1,72% ao mês para essas operações. Antes, era 1,76%.

Dividendos I

A Petrobras informou que não há qualquer decisão em relação à distribuição de dividendos ainda não declarados. Antes, o CEO da companhia, Jean Paul Prates, disse que a estatal será mais cautelosa no pagamento de dividendos extraordinários, à medida que se move para se tornar uma potência de energia renovável. A fala provocou um pandemônio na bolsa, com as ações despencando quase 6%.

Dividendos II

Uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o presidente Jean Paul Prates, será protocolada pelo deputado Evair de Mello, responsabilizando o executivo pela perda de R$ 30 bilhões no valor de mercado da Petrobras, em razão dessa sua declaração sobre redução dos dividendos devidos aos acionistas.

Conexão Empresarial

O próximo Conexão Empresarial vai receber a diretora superintendente de aviação executiva da Líder Aviação, Bruna Assunção. O evento promovido pela VB Comunicação, pilotada pelos empresários Gustavo e Paulo César de Oliveira, está marcado para o dia 13, no Espaço Meet, na capital mineira. A ilustre convidada vai falar sobre o sucesso da empresa e dos seus planos de expansão.