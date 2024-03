Coluna Lia Dinorah

Paiva Netto: 83 anos de Boa Vontade

Nossa homenagem a José de Paiva Netto, jornalista, radialista, compositor e poeta, que, neste 2 de março, completa o seu 83º aniversário, uma vida inteiramente dedicada ao próximo. Escritor de referência internacional e autor de vários best-sellers, ele tem oferecido a seus leitores, ouvintes e telespectadores uma valiosa e original perspectiva sobre questões da vida humana, sempre pelo prisma da Espiritualidade Ecumênica. Há 45 anos como presidente da LBV, multiplicou as ações da entidade nas áreas da educação e da promoção humana e social por meio de suas unidades de atendimento, as quais abrangem escolas de educação básica e de ensino técnico profissionalizante, abrigos para idosos e Centros Comunitários de Assistência Social, além de diversas campanhas emergenciais e humanitárias que ocorrem em situações de catástrofes, como chuvas, seca e frio em todo país. Daqui seguem os meus votos de muitas bênçãos, sucesso, saúde, prosperidade, e de um feliz aniversário!

PARABÉNS

Quem ilumina a coluna de hoje com sua beleza e carisma, é a vice-governadora Celina Leão. Neste sábado, ela será alvo de merecidas homenagens e inúmeros cumprimentos pela passagem de seu aniversário. Porém, as saudações começaram ontem, quando foi agraciada com o título de Cidadã Honorária de Brasília, em cerimônia das mais prestigiadas na Câmara Legislativa. Que este novo ciclo seja pleno de muita saúde, sucesso e felicidades!

FGTS Digital

Trata-se da plataforma digital que entra em operação, a partir de hoje, facilitando e simplificando a vida dos empregadores. “Estima-se que com o FGTS Digital os empregadores irão economizar 36 horas/mês em tempo gasto com rotinas para fazer o recolhimento do FGTS. Além do mais, o novo sistema proporcionará uma redução de custo operacionais incorridos pelo Fundo de aproximadamente R$144 milhões por ano”, destaca o ministro Luiz Marinho.

Doce campanha

O Casapark Solidário dá início hoje à campanha de arrecadação de doações de chocolates para a Páscoa que serão distribuídos às crianças assistidas pelo projeto Formiguinhas da Alegria. Quem quiser pode colaborar também via PIX, enviando o valor para a chave da instituição: 40.696.090/0001-11.

Le Majestueux

Ouro e madre pérola para brindar a safra 2022 do Château Angelus. Uma das vinícolas mais famosas de Saint-Emilion (Bordeaux) celebra seus 240 anos com nova embalagem. A nova garrafa de design luxuoso foi apresentada para a imprensa na Wine Paris & Vinexpo de Paris, neste mês de fevereiro. Trata-se de uma edição limitada intitulada ‘Le Majestueux’ (O Majestoso) com ouro 20 quilates e madre pérola, iluminando a garrafa negra. A safra 2022, que começa a ser comercializada ao grande publico, é considerada uma das mais bem sucedidas do Château. “É muito raro chegar tão perto do ideal de excelência que inspira nosso trabalho e nossos processos como nesta safra”, afirmou Stéphanie de Boüard-Rivoal, diretora da propriedade. Aclamado pelos críticos, o Château Angelus 2022 é composto por 60% de uvas Merlot e 40% de Cabernet Franc, tem um potencial de guarda de dezenas de anos e a garrafa custa cerca 500 euros no mercado europeu (2.500 reais).

Seca na Espanha

Espumante espanhol Cava corre risco de perder vinhedos. Seca prolongada e intensa em Penedès, Catalunha, ameaça a região espanhola produtora de Cava. O local está em restrição de uso da água, o que impede irrigação dos vinhedos, por decisão governamental que faz parte de um plano de emergência. A região já teria perdido cerca de 30% do vinhedo e esse número pode aumentar com as vinhas morrendo de sede. A estimativa é de uma perda entre entre 50% e 70% para a safra de 2024. Para garantir a continuidade da produção, grandes produtores da D.O. (Denominação de Origem) como Freixenet, Codorniú e Jaume Serra devem pedir uma derrogação para o Conselho Regulador da Cava DO para engarrafar parte de seus espumantes sem o selo da D.O. com uvas de outras região.

Bordeaux nas melhores mesas

Durante a Wine Paris & Vinexpo, a Star Wine List apresentou a lista dos vinho mais bem sucedidos nos melhores restaurantes e bares do mundo. 20 Châteaux de Bordeaux estão no top 100 dos rótulos mais representados nas melhores mesas do mundo. De acordo com o site Star Wine list, o Château d’Yquem (Sauternes) é o vinho de Bordeaux mais popular nos principais restaurantes. A lista foi feita com base de 2.500 menus elaborados por sommeliers em cerca de 40 países. Com certeza a crise em Bordeaux não atingiu os crus que fazem parte da lista: Châteaux Latour (Pauillac), Haut-Brion (Pessac-Léognan), Margaux ou Mouton-Rothschild (Pauillac) e outros Châteaux como Palmer (Margaux), Cos d’Etournel (Saint-Estèphe) ou Lynch-Bages (Pauillac).