Coluna Lia Dinorah

Para iniciar a semana com as melhores energias, quem ilumina a coluna de hoje com sua beleza e charme de suspirar, é a estonteante Julia Piccazzio

Concessões de…

Apresentada aos espanhóis a sétima rodada de concessões de aeroportos marcada para o dia 18 de agosto. O projeto que contempla 15 aeroportos, divididos em três blocos, irá mudar para melhor a infraestrutura aeroviária do Brasil. …de aeroportos

Com isso vem geração de empregos diretos e indiretos, desenvolvimento regional, além de menos estado no cangote do brasileiro. O investimento previsto é superior a R$ 7,3 bilhões.

Acelera

De 21 a 30 de julho, Brasília será cenário para o maior evento de motociclismo da América Latina e o terceiro maior do mundo: o Capital Moto Week. Mais de 800 mil pessoas de diversos países, além de 300 mil motos, deverão passar pelo Parque de Exposições da Granja do Torto.

Beauty

Contagem regressiva para o megadesfile que vai movimentar a Praça dos Três Poderes, sob a batuta de Ricardo Maia, no dia 28 de julho. Na passarela, as últimas tendências em cabelo e maquiagem para casamento.

Lei amplia prazo…

O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei 14.390/22, que prorroga novamente as regras para os organizadores cancelarem ou remarcarem eventos turísticos e culturais prejudicados pela pandemia. …para reembolso

Assim, o consumidor que optar pelo crédito de serviço ou evento adiado ou cancelado até 31 de dezembro de 2022 poderá usá-lo até 31 de dezembro de 2023. Se optar pela remarcação da data, o prazo será o mesmo.

Origens do Brasil

Estudantes chineses do ensino fundamental agora têm acesso a mais um livro sobre o nosso país: “Origens do Brasil”, projeto desenvolvido pela Embaixada em Pequim, em parceria com a Universidade Tsinghua. A publicação é parte das celebrações do bicentenário da Independência do Brasil e inclui dados de história, geografia, música e gastronomia brasileira.

Relaxamento

Turismo aquece à medida que as restrições ao covid relaxam. A nação asiática acaba de ajustar as politicas de quarentena para viajantes internacionais. O Governo encurtou o período centralizado de quarentena de 21 para 7 dias. A nova política ajudará a aumentar as aspirações de viagens das pessoas e impulsionará a confiança do mercado. No curto prazo, será benéfico para o mercado de turismo de férias de verão.

Cultura

A nação chinesa está extremamente ligada à paisagem natural. A mentalidade cultural de amar profundamente a própria cidade natal, reflete o profundo sentimento de apego ao local de origem que está enraizado na mente do povo chinês. Esse amor é sempre provocado por imagens de paisagens naturais transmitidas pelos pincéis de grandes mestres da história, que por sua vez estimulam um sentimento ainda mais profundo pela pátria. Todas as representações da paisagem compartilham a celebração comum e o elogio a virtudes tradicionais, como gentileza e sinceridade.

Cidades irmãs

As cidades de Novo Hamburgo, no Brasil e Dongguan, com 16 milhões de habitantes, no Sul da China, selam acordo histórico. Em cerimônia virtual, os prefeitos assinaram um “Memorando de Entendimento para o Desenvolvimento de Relacionamento de Amizade para Cooperação e Intercâmbio”, abrindo caminho para daqui dois anos se tornarem “cidades irmãs”. O acordo de parceria visa impulsionar projetos e investimento, ciência e tecnologia, educação superior, esportes, cultura e intercâmbio de pessoas. É um ciclo virtuoso e é um grande facilitador de relações econômicas e tecnológicas, entre elas.