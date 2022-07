Coluna Lia Dinorah

Prorrogação do prazo…

Os donos de micro e pequenas empresas em débito com a Receita Federal ganharam mais tempo para renegociarem suas dívidas tributárias. Foi publicada no DOU, a portaria 5.885/2022 que prorroga até o próximo dia 31 de outubro o prazo para aderir às transações tributárias disponíveis. …para renegociar…

No momento, estão abertos 10 editais da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que preveem condições diferenciadas para pagamento de débitos com a União – entre elas, o parcelamento em até 145 meses e 100% de descontos em multas, juros e encargos. …dívidas com a União

Ao regularizar seu negócio, o empreendedor pode obter a Certidão Negativa de Débitos, ampliando o acesso a crédito e financiamentos, além de participar de compras públicas.

O aniversariante Oswaldo Rocha, com o proprietário do Copa Café, Roberto Peres, e sua bela Vanessa Garcia Lemos, no jantar que brindou mais um ano de vida do querido fotógrafo pioneiro da Corte

Delícias de inverno

Às 12h, tem almoço de imprensa das casas Santé! Na ocasião, será apresentado o Menu de Inverno e as saborosas novidades do cardápio.

Bom gosto

O Espaço Licença Poética convida para apresentação de seus novos acessórios femininos, tendo a participação da Santuário Mix e suas peças artesanais e religiosas para decoração. O evento será no dia 9, das 11h às 17h, na QI 15 do Lago Sul, com saboroso apoio da Le Sorelle.

DOCE ESPERA

Como numa garden party, amigos festejaram o primeiro herdeiro de Raice e Stéphane Lesellier (foto), esperado para setembro. O Chá de Bebê de Louis teve lugar à 10 km de Paris, na maison de mâitre do casal franco-brasileiro Letícia e Edouard Pitthan-Roger. Stéphane, que é amante de pâtisserie, fez o bolo com muito amor e capricho, e os cupkabes personalizados foram assinados por Marina Alexandre. Para encerrar o final da alegre e ensolarada tarde, champanhe! Que Louis venha com muita saúde! Tchin, tchin…

Par perfeito

Em noite de elegante festa que reuniu a sociedade goiana, um dos destaques foi o casal de empresários Simone e Uugton Batista (foto), bacharel em Direito, administrador, teólogo, exímio articulador político e que agora é pré-candidato a deputado federal. A bela Simone também tem currículo igualmente invejável. É doutora em linguística, poliglota, especialista em Desenvolvimento Humano e presidente do Movimento Líderes da Nação Mulher Conhecimento.

Na Coreia

Um dos países que integram o grupo dos Tigres Asiáticos, a Coreia do Sul vem se despontando como centro de estudo e disseminador de tecnologia. Sua capital, Seul, foi a cidade escolhida pela cirurgiã-dentista Alessandra Kichesse para recente incursão de aprimoramento com um dos maiores especialistas em harmonização facial de todo o mundo, o doutor Jee-Kim, que atua no renomado Yonsei Hospital.

Deferência

Artista plástico de DNA goiano, mas com alta reputação na Europa, João Colagem é o único brasileiro com perfil e obras publicadas no livro Verbeke Foundation, Collages & Assemblages, lançado recentemente em edição comemorativa da instituição, com sede na Bélgica. São 1008 páginas com obras de 500 artistas, todos dos Países Baixos, à exceção de João. Os textos são dos críticos Xavier Canonne, Geert Verbeke, Marie Verboven, esta também responsável pela curadoria dos trabalhos.

Sabor do Brasil

A advogada Mari Silveira é uma espécie de embaixadora dos tradicionais salgadinhos brasileiros em terras lusitanas. Residente na maravilhosa Cidade do Porto, ela se desdobra também no papel de empreendedora, disseminando a cultura desses itens da nossa original gastronomia. Recentemente, a goiana recebeu o festejado chef da culinária portuguesa, Carlos Capote, que desfiou elogios ao sabor dos quitutes da talentosa Mari.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rumo à imortalidade

Ao completar 56 anos dedicados ao jornalismo e a poesia, Gabriel Nascente segue firme no propósito de se tornar um imortal da ABL, onde coleciona amigos de escrita fina. A candidatura dele a uma cadeira tem o aval de muitos admiradores que lá já estão, a exemplo do recém empossado Gilberto Gil. Enquanto isso, continua a colecionar prêmios e láureas por causa de seus escritos. O mais novo dele, Ópera dos Ausentes, onde não economizou poesia para tratar do assunto Covid-19.