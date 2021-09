China em foco

Com Aldaceli Di Paula

Universal Beijing

Após 20 anos de planejamento foi inaugurado o parque Universal Beijing Resort, um projeto de US$ 6,2 bilhões. Trata-se do primeiro resort de parque temático do mundo a receber a certificação de consciência ecológica “LEED Gold” na categoria “Cidades e Comunidades”, e inclui dois parques e dois hotéis, o Universal Studios Grand Hotel e o NUO Resort Hotel. Entre as atrações inéditas, o parque tem a Terra do Kung Fu Panda – land of awesomenes, a Terra dos Transformers e a Terra WaterWorld. O local espera receber por ano 10 milhões de visitantes.

Hollywood na China

A influência de Hollywood abre portas na China. A atriz Nicole Kidman e sua equipe de produção foram dispensadas pelo governo de Hong Kong de cumprir a tão temida quarentena de 14 dias imposta a visitantes estrangeiros durante a pandemia. O “tratamento especial” gerou polêmica, mas foi validado pelas autoridades locais. Nicole comprometeu-se a evitar contato com o púbico, fazer três testes de Covid-19 e ser monitorada nos itinerários e sessões de filmagem. O grupo está na China filmando cenas da série Expats.

Comando feminino

A lista das mulheres mais endinheiradas da China alcançou em 2021 um total de riquezas de US$ 186 bilhões. As TOP 10 vêm dos setores: imobiliário, de alimentos, cosméticos e eletrônicos. Perenna Kei, com apenas 24 anos, tornou-se a bilionária mais jovem do mundo (US$ 7 bilhões) com participação majoritária na empresa Logan Property Holdings. A chinesa mais rica é Yan Huiyan (US$ 29,6 bilhões). Ela ocupa o nº 77 na lista global 2021 de bilionários da revista Forbes. Ela e sua família são acionistas majoritárias da Country Garden Holdings, empresa que atua no desenvolvimento imobiliário chinês.

Semana da moda

Estética apurada, inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável foram os destaques da badalada Semana da Moda da China. O estilista Deng Zhaoping foi a grande atração ao receber o “Golden Top Award”, o mais cobiçado entre os designers de moda do país. Seu desfile sintetizou a cultura tradicional de bordados e mosaicos de seda chinês. Com criações arrojadas, Mao Baobao levou o prêmio de melhor designer feminina e na categoria masculina, quem arrebatou foi o talentoso Hong Junhuai.