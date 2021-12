Saiba Como Ganhar Curtidas no Instagram e Aumentar Engajamento

O Brasil é, atualmente, o terceiro colocado na lista de países com mais usuários ativos no Instagram.

Esse certamente é um dado que mostra o quão grande é a competição por quem busca de destacar nessa plataforma por aqui, algo que vem se tornando cada vez mais difícil.

Diante desse cenário, fica claro que é necessário ir um pouco além do usual para crescer e chamar a atenção dos usuários.

Felizmente, ganhar curtidas no Instagram pode até não ser tão fácil quanto antes, mas não é um trabalho impossível.

Foi pensando nisso que resolvemos trazer aqui algumas estratégias valiosas que podem ser colocadas em prática por quem deseja conseguir curtidas e aumentar seu engajamento no Instagram.

1. Publique fotos e vídeos de qualidade

O Instagram é uma plataforma que se volta quase exclusivamente ao visual. Sendo assim, para ganhar curtidas é necessário postar fotos e vídeos que prendem o olhar dos usuários e estimulem o toque duplo na tela.

O melhor caminho para isso é criar uma identidade visual que seja coerente com sua marca ou que transmita a mensagem que você quer passar para sua audiência.

Além disso, boas fotos e vídeos nos feed também são indispensáveis. Não estamos falando em algo feito por profissionais, mas conteúdos cuidadosamente planejados e que utilizem técnicas que garantam sua qualidade.

É essencial, por exemplo, que suas fotos e vídeos sejam feitos em ambientes com uma boa iluminação e que você invista sempre nos melhores ângulos possíveis.

Caso tenha dificuldades nisso, busque por tutoriais ou aplicativos que mostram como tirar boas fotos no Instagram. O importante, aqui, é se esforçar para ganhar curtidas no Instagram.

2. Boas legendas são fundamentais para ganhar seguidores

Falamos no item anterior sobre a importância de ter boas fotos e vídeos no feed. Só que, para além disso, também é essencial que esses conteúdos sejam acompanhados por boas legendas.

As legendas têm como principal função complementar a imagem ou vídeo da publicação. Ou seja, não deve ser escrita ao acaso, mas ter um objetivo bem definido.

É comum que muita gente acabe negligenciando as legendas por acreditarem que elas não são importantes. Isso é um erro, tendo em vista que elas podem garantir maiores índices de engajamento para sua conta.

Por isso, invista em boas legendas e, enquanto as escreve, utilize as dicas abaixo:

O mais importante na frente! As legendas são cortadas depois de algumas linhas, então é essencial colocar o que há de mais interessante primeiro para instigar seu leitor a clicar em “mais”.

As legendas são cortadas depois de algumas linhas, então é essencial colocar o que há de mais interessante primeiro para instigar seu leitor a clicar em “mais”. Faça perguntas. Isso encoraja comentários da sua audiência, aumentando seus índices de engajamento.

Isso encoraja comentários da sua audiência, aumentando seus índices de engajamento. Utilize emojis e quebras de linhas. Isso faz com que seu texto seja mais acessível e fácil de ler. Os emojis, principalmente, são capazes de substituir frases inteiras.

Isso faz com que seu texto seja mais acessível e fácil de ler. Os emojis, principalmente, são capazes de substituir frases inteiras. Adicione CTAs. As chamadas de ação são sugestões do que sua audiência deve fazer após ler sua legenda: curtir a postagem, deixar um comentário, compartilhar com um amigo. Utilize-as com sabedoria!

3. Invista na compra de curtidas no Instagram

Comprar curtidas no Instagram é outra boa estratégia para quem busca se destacar e crescer nessa plataforma.

Para quem não sabe, comprar curtidas é uma forma rápida e eficiente de ganhar mais curtidas. Não entendeu? A gente explica!

É que o algoritmo do Instagram costuma limitar o alcance das contas da plataforma. Suas publicações não aparecem para todos seus seguidores e é justamente por isso que você está recebendo menos curtidas do que deveria.

O algoritmo destaca as postagens mais populares, dando mais visibilidade para elas. Com isso, quem não recebe tantas curtidas fica escondido, uma vez que seu alcance é completamente prejudicado.

Só que quando você compra curtidas no Instagram o algoritmo passa a entender que as pessoas estão interessadas em suas publicações, impulsionando sua visibilidade.

Isso significa que, comprando curtidas, você irá receber as interações compradas ao mesmo tempo em que ganha mais curtidas organicamente.

4. Realize sorteios para atrair seguidores e curtidas

Atrair novos seguidores é essencial para quem quer aumentar seu número de curtidas no Instagram. Infelizmente, essa não é uma tarefa simples e também exige a criação de estratégias específicas.

Uma dica muito interessante para quem quer conseguir seguidores é a realização de sorteios ou concursos.

Essa é uma estratégia extremamente popular justamente porque funciona. É comum que as páginas ganhem centenas ou mesmo milhares de seguidores ao realizar sorteios ou concursos entre seus seguidores.

Por isso, talvez seja o momento de também colocar essa estratégia em prática. Abaixo, temos algumas dicas que podem ser úteis:

Realize parcerias. É comum que sorteios e concursos sejam realizados por mais de uma conta, dessa maneira a participação de um número maior de pessoas é garantida.

É comum que sorteios e concursos sejam realizados por mais de uma conta, dessa maneira a participação de um número maior de pessoas é garantida. Escolha um prêmio que chame atenção. É essencial que as pessoas se sintam atraídas pelo prêmio para que elas participem do sorteio. Por isso, escolha algo que seja do interesse da sua audiência.

É essencial que as pessoas se sintam atraídas pelo prêmio para que elas participem do sorteio. Por isso, escolha algo que seja do interesse da sua audiência. Estabeleça as regras. Todo sorteio ou concurso precisa das suas regras. Em geral, as mais comuns são seguir os perfis realizadores, comentar e curtir a publicação oficial e marcar algum amigo nos comentários.

5. Planejamento é sempre essencial

Por fim, precisamos falar sobre planejamento. Todas as dicas anteriores só podem ser colocadas em prática quando existe uma organização prévia para que seus objetivos sejam verdadeiramente atingidos.

Ninguém tira boas fotos ou grava vídeos relevantes no improviso. Isso exige prática e planejamento.

Comprar curtidas no Instagram é outra ação que exige organização. O melhor momento para comprar seguidores ou curtidas é logo após publicar algo que realmente vai chamar a atenção das pessoas e garantir altos índices de engajamento.

Sorteios e concursos, então, nem se fala! Tudo deve ser feito com antecedência, desde a escolha das parcerias até a definição dos prêmios e regras.

Diante disso, fica clara a necessidade de criar um cronograma prévio de publicações e ações que serão realizadas no seu perfil do Instagram. É a melhor maneira de garantir a qualidade de tudo que você faz e ganhar curtidas no Instagram.