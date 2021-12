O Dr.Felipe Paiva comenta as tecnologias disruptivas na medicina 4.0

Realmente é um fato que a evolução tecnológica vem transformando os cuidados com a saúde e até mesmo a maneira como os médicos se relacionam com seus pacientes.

Claramente a automação de procedimentos acabou sendo fortalecida diretamente com a chegada da internet, o Big Data e a Inteligência Artificial (IA), que acabam por interferir profundamente no modo como essa medicina é aplicada.

Essas são as transformações que acabaram impactando desde o ensino dessa profissão, logo após passaram pela atuação prática do médico até mesmo na ajuda com tratamento e prevenção de doenças.

No artigo de hoje, falaremos um pouco mais sobre quais são as vantagens da tecnologia da medicina e mostraremos ainda como o potencial de assistência foi ampliado com todos esses avanços. Veja mais no decorrer do post!

Como as especialidades podem avançar com a evolução tecnológica?

Através da evolução tecnológica várias especialidades são impactadas através desses processos, entretanto, algumas delas em particular acabam sofrendo mudanças relativamente consideráveis.

Normalmente as inovações da saúde digital devem permitir que os médicos foquem diretamente nas pesquisas.

Além do mais, faz com que consigam ser mais criativos na busca de soluções e principalmente consigam centrar a atenção nos cuidados e atendimento do paciente.

A parte repetitiva do trabalho foi delegada automaticamente para a automação tecnológica.

Assim como acontece em outros setores impactados pela inovação, ainda haverá na medicina empregos ou áreas que serão afetados, no entanto, algumas especialidades devem prosperar mais do que outras.

Lembrando que entre as especialidades que devem avançar com o uso de ferramentas tecnológicas, devemos destacar as seguintes:

Medicina familiar

Certamente a confiança estabelecida, todos os cuidados baseados diretamente no histórico clínico e na visão holística do paciente, acabam fazendo com que os médicos de família sejam bastante requisitados.

Esses profissionais através da ajuda do suporte dos sensores e dispositivos de monitoramento remoto, esses profissionais conseguem acompanhar mesmo à distância os sinais vitais de seus pacientes.

Isso faz com que os atendimentos sejam mais rápidos e completamente precisos, tornando esse um dos benefícios da evolução tecnológica.

Benefícios na radiologia

De certa forma, a análise de imagens juntamente com o uso de algoritmos de inteligência artificial deverá ser largamente ampliada.

Nos dias atuais, os sistemas de análise diagnóstica e telemedicina estão mais avançados, e usam o próprio TensorFlow do Google, para poder identificar e sinalizar anomalias em exames.

Além do mais, o aprendizado de máquinas deverá liberar completamente os radiologistas das tarefas repetitivas e técnicas.

Setor de oncologia

De certa forma, o câncer é um dos grandes males do século, tendo se tornado cada dia mais desafiador por possuir diferentes mutações.

Ele neste momento vem ganhando adversários bem preparados para poder antecipar diagnósticos e ajudar no tratamento com eficiência dos órgãos e tecidos atingidos.

Além do mais, existem neste momento terapias baseadas nos antecedentes genéticos dos pacientes e mesmo na composição molecular de seus tumores.

Há programas desenvolvendo biópsias fluídas, permitindo que exames de sangue sejam plenamente capazes de detectar todos os tipos de câncer, tudo desde o estágio inicial.

Além do mais, a IBM acabou por desenvolver o Watson para finalmente ajudar na pesquisa sobre o câncer.

Lembrando ainda, que o Google vem ajudando através de seu projeto denominado Deepmind Health, já a Microsoft possui o Hanover, agrupando todos os trabalhos e ajudando a prever que drogas são mais eficazes.

Benefícios na Gastroenterologia

A nanotecnologia vem ajudando diversos médicos gastroenterologistas no diagnóstico de doenças da forma menos invasiva possível.

Além disso, há uma espécie de endoscopia de cápsulas, onde o paciente deve engolir uma câmera do tamanho de um comprimido.

Lembrando que essa cápsula que é descartável acaba permitindo a visualização do intestino delgado, cólon e ainda no diagnóstico de distúrbios do trato gastrointestinal.

Todo esse processo é feito sem sedação ou mesmo procedimentos endoscópicos invasivos.

Claro que essas são apenas algumas das especialidades que estão ganhando e muito através dos avanços da tecnologia dentro da medicina.

Além de que há diversos resultados sumariamente positivos que devem ser alcançados em várias frentes da saúde.

Tudo isso ocorre através da evolução da tecnologia, ela tem trazido várias oportunidades para os médicos.

Ajudando na aquisição de conhecimentos e novas habilidades, podendo de forma rápida melhorar suas práticas atuais contando que a tecnologia se torne grande aliada na prevenção e no combate a doenças.

