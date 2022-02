Dica de presente para o namorado de cada signo

Seja para o Dia dos Namorados, o aniversário ou uma data especial para o casal, muitas vezes fica difícil de acertar no presente dos homens. Isso porque, em geral, o que não faltam são campanhas e indicações de como presentear as mulheres, mas ainda faltam sugestões para os homens.

Dizem que o amor está escrito nas estrelas, portanto, nada melhor do que ter uma ajudinha dos astros na hora de escolher o presente do namorado. Os signos podem dizer muito sobre a personalidade dos homens e, também, indicar alguns presentes que combinem com seu estilo e rotina pessoal.

Pensando nisso, apresentamos abaixo dicas de presentes para cada um dos doze signos do zodíaco. Veja:

Áries

O ariano costuma ser aventureiro e apaixonado por um desafio. Por isso, uma dica de presente é uma atividade que vá dar aquela sensação de liberdade, como um salto de paraquedas. Os esportes e a competitividade também fazem parte da vida desse signo, e acessórios como tênis, raquetes ou bolas são boas opções, assim como jogos de tabuleiro cheios de desafios.

Touro

Já é bastante famosa a relação dos taurinos com a comida, portanto nada melhor do que aproveitar uma ocasião especial para aquecer o coração de forrar o estômago da pessoa amada. As opções de presente vão desde bombons e chocolates, passando pelas famosas cestas de guloseimas até jantar especiais em um novo restaurante da cidade.

Gêmeos

Para presentear o namorado desse signo, você pode escolher artigos de decoração, novidades tecnológicas, assinaturas de livros e até itens relacionados a sua bebida preferida, como vinho, por exemplo.

Câncer

Carinhosos, os cancerianos se encantam com presentes que sejam relacionados ao relacionamento dos dois, como um porta-retratos ou uma caixa de memórias do casal. Também costumam gostar de itens de decoração e artigos relacionados à cultura pop, principalmente filmes e músicas.

Leão

Elegantes e vaidosos, os namorados de Leão podem gostar de camisas finas, um perfume encorpado ou um relógio cheio de presença. Vale investir também em uma peça de arte assinada e exclusiva, que vai fazer com o que o leonino se sinta ainda mais valorizado.

Virgem

Organizados por natureza, os virginianos podem ser presenteados com acessórios que vão facilitar o dia a dia desde o home office até o carro ou a mala de viagem. Kits de papelaria, nécessaires organizadoras e até uma carteira para deixar os cartões e documentos arrumadinhos são boas pedidas.

Libra

Vaidoso e ligado às artes e cultura, o homem de Libra costuma gostar tanto de presentes ligados à aparência, como roupas, acessórios e itens de beleza – principalmente para barba e cabelo -, assim como ingressos ou assinaturas de teatro, cinema, streamings e livros.

Escorpião

Intensos, os escorpianos podem ser presenteados com experiências de viagem, um livro de suspense, um perfume cheio de personalidade ou uma noite especial a dois.

Sagitário

Os sagitarianos também são conhecidos por não dispensarem uma boa aventura, portanto, aposte em vivências, dentro ou fora da cidade, para agradar o namorado regido por esse signo. Passeio de balão ou roteiro de quadriciclo são algumas das opções. Assim como itens relacionados à viagem, como travesseiros de pescoço e organizadores de mala.

Capricórnio

Os namorados capricornianos apreciam os presentes com utilidade, portanto você pode escolher itens que vão auxiliar sua rotina diária, como garrafas e copos térmicos, luminárias de mesa – principalmente para quem está trabalhando de casa – e massageadores para relaxar no final do dia.

Aquário

Conhecidos por sua criatividade, os namorados deste signo costumam prezar pela originalidade e versatilidade de um presente. Vale a pena apostar em acessórios de tecnologia, como carregadores portáteis, lâmpadas inteligentes, e-readers e itens para games.

Peixes

Romântico e sonhador, o pisciano gosta de receber presentes que aflorem essas características, como livros inspiradores, cds e dvds de seus artistas favoritos e planners personalizados.