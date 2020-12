Conheça a Ponte JK: Beleza arquitetônica e praticidade

PUBLICIDADE

Inaugurada em 2002, a ponte é um dos mais belos cartões postais de Brasília

Em dezembro de 2020, a Ponte JK completa sua “maioridade” de 18 anos. O monumento, cujo o nome homenageia o ex-presidente Juscelino Kubitschek, recebeu no ano seguinte a sua inauguração o título de “a mais bela ponte do mundo” durante a 20ª Conferência Internacional de Pontes. Foram avaliadas a qualidade estética e a harmonização ambiental da estrutura.

Mas, além de beleza, a Ponte JK oferece muitas outras coisas para os moradores e visitantes de Brasília. Por exemplo:

Ponto de gastronomia

No sentido de quem está vindo do Plano Piloto e indo para o Lago Sul, próximo ao Setor de Clubes Sul, encontram-se vários restaurantes e bares que possuem uma maravilhosa vista para a Ponte JK. É uma boa pedida para quem quer aproveitar uma refeição com um ótimo panorama da ponte!

Maravilhoso souvenir

Para quem está visitando a cidade ou até mesmo é daqui e quer levar uma lembrancinha de Brasília para quem mora longe, reproduções da Ponte JK são ótimas sugestões de souvenirs.

Acesso a outras atrações turísticas

A ponte fica próxima a vários outros pontos turísticos da cidade. Passando por lá qualquer um pode conferir também o CCBB (Centro Cultural do Banco do Brasil) ou seguir rumo ao Eixo Monumental para contemplar mais maravilhas de Brasília.

Para obrigatória para quem ainda não conhece, é impossível não se apaixonar pela Ponte JK e por Brasília, não é mesmo? Aproveite estas dicas para curtir a cidade, o Lago e a Ponte!