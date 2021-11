Como conseguir cupom de desconto

Que atire a primeira pedra quem não gosta de um bom desconto… e se esse desconto for em algum item de seu interesse, então, aí é bom demais para ser verdade, não é mesmo?

Por conta disso, os cupons de descontos, que lá fora viraram febre faz tempo, por aqui, já conquistaram o coração dos consumidores que, em meio à crise financeira que o país vem enfrentando, enxergam neles a oportunidade de adquirirem produtos por preços bem mais em conta.

E para a felicidade geral de quem adora fazer suas comprinhas, o que não faltam são plataformas de cupons de descontos.

Vamos combinar que devemos isso à internet, já que é ela que facilita o acesso aos descontos, que podem ser nos itens mais variados possíveis, de um procedimento estético à um jantar a dois… roupas, calçados, perfumes, eletrodomésticos, passagens aéreas, pacotes de viagens… e só o céu é o limite.

E não pense você que o consumidor é o único a ser favorecido com um cupom de desconto, na verdade, ele vem sendo considerado uma ótima estratégia para alavancar as vendas.

Ou seja, com o cupom de desconto, ganha a empresa, eganha o consumidor.

Mas… será que você sabe como usar o cupom de desconto? Não? Então, continue lendo, pois é o que mostraremos a seguir.

Como funciona o cupom de desconto?

Como foi dito, já existem muitas plataformas de cupom de desconto, mas o que elas ganham com isso?

Na verdade, embora essas plataformas ofereçam cupons de graça aos consumidores, em troca, elas recebem uma comissão das empresas para anunciar esses descontos.

E as promoções podem variar muito, podendo ir de apenas 1% do valor do produto ou serviço a até 100%, por isso, quem quer economizar, a dica é ficar de olho nessas plataformas que, em maior ou menor escala, sempre oferecem descontos interessantes.

Vale saber que, geralmente, os cupons de descontos são oferecidos apenas para compras online, porém, é possível conseguir, também, descontos em estabelecimentos físicos, como salões de beleza, supermercados, restaurantes e cinemas.

E usar o cupom de desconto é bem simples, basta digitar o código de desconto na hora de finalizar a sacola, e no caso de estabelecimentos físicos, só é preciso apresentar o código impresso ou no aplicativo da plataforma.

Lembrando que é possível encontrar cupons tanto para produtos como para serviços, assim sendo, é possível conseguir cupons de Uber dando descontos em corridas, descontos em cortes de cabelo…

É preciso ficar de olho em alguns descontos, que só valem para a primeira compra em uma determinada loja, oupodem ser usados apenas para determinada quantidade de produtos, ou que oferecem descontos para um único tipo de produto, é preciso prestar muita atenção.

No mais, vale ficar atento, também, ao prazo de validade, já que alguns descontos são gerados pelos estabelecimentos comerciais em quantidades controladas, muitas vezes, para atingir a meta de uma loja em termos de vendas.

Por isso, alguns cupons são específicos para determinados produtos ou, então, expiram quando uma quantidade de unidades é alcançada.

Vantagens de usar sites de cupons de desconto

Nem é preciso citar a economia como a principal vantagem dos sites de cupom de desconto, sem dúvida, uma ótima opção para economizar e adquirir aquele item tão sonhado por um preço bem mais em conta.

E com toda a crise econômica, somada à pandemia, sem dúvida, poder, na comodidade de casa, garantir produtos por preços que não vão prejudicar o orçamento, faz toda a diferença no final do mês.

Conheça algumas vantagens de usar cupons de desconto:• Agilidade: os sites de cupons de desconto, geralmente, são práticos e fáceis de manusear;• Gratuito: não é preciso pagar nenhuma taxa para se cadastrar e conferir os milhares de cupons disponíveis;• Segurança: o consumidor não precisa fornecer dados pessoais, no máximo, é pedido um e-mail para o acesso.

Pronto, que você já entendeu as vantagens e porque os cupons de desconto viraram febre no mundo todo, vamos conhecer alguns sites de cupons de descontos bem populares.

Alguns sites de cupom de desconto para você usar em suas próximas compras

Cuponeria

Um dos sites mais conhecidos nesses seguimento, aCuponeria oferece cupons de desconto de até 60% emdiversos estabelecimentos, centenas de marcas, fast food, transportes, restaurante, moda e beleza, entre outros, onde é possível encontrar de vestido de festa à eletrodomésticos, ou seja, produtos para todos os gostos e estilos, das mais variadas lojas.

E mais, seus cupons funcionam para lojas físicas, online edelivery.

Cuponomia

Como o próprio nome sugere, Cuponomia é sinônimo de economia, oferecendo mais de 20 mil cupons em mais de 2 mil lojas nacionais e internacionais de diversos ramos: beleza, alimentação, moda, lazer, entre outros.

Picodi

A Picodi também é um site que merece a visita de todo mundo que pretende fazer boas comprinhas online. Logo na página inicial da plataforma é possível ver as principais lojas parceiras, como a Netshoes, Renner, KabuM!, Casas Bahia e Americanas e, abaixo, algumas ofertas recomendadas pelo serviço. Os cupons mostram a porcentagem de desconto e a loja que está oferecendo o benefício.

E resgatar os códigos é bem simples, é só clicar em “Ver Cupom” e copiá-lo.

Promobit

Promobit também é um site de cupom de desconto perfeito para quem gosta de comprar online, sendopossível comprar de celulares à jogos para videogames.

Diferente das outras opções, Promobit faz um levantamento das melhores ofertas para os seus usuários, seja por cupom de desconto ou ainda por meio de um próprio desconto fornecido por alguma loja online.

Méliuz

Méliuz tem parceria com os maiores e-commerces do Brasil, por isso, oferece diversos cupons, sempre atualizados, das Casas Bahia, Americanas, Centauro, Saraiva, Ricardo Eletro, Dafiti, Submarino, entre outras.

O diferencial do Méliuz, no entanto, é o reembolso aos clientes. Então, na verdade, o site recebe das lojas uma comissão pelas vendas realizadas e divide com o cliente, e esse valor devolvido pode ser de até 20%, sendo o mesmo depositado na conta bancária do consumidor.

Cupomzeiros

Já bem conhecido de quem já utiliza cupons de descontos, Cupomzeiros é um site totalmente gratuito que oferece uma infinidade de cupons de descontos, possibilitando a compra de variados itens com precinhos bem atrativos, que podem ir de um tênis de corrida a um tablet de última geração, por exemplo.

Conseguir um cupom de desconto pode ajudar e muito a economizar nas suas compras de final de ano! Então bora aproveitar?