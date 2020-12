Casa Mágica traz novo conceito de decoração para festas em Brasília

PUBLICIDADE

O toque mágico necessário para festas e eventos

Dar uma festa – seja de aniversário, 15 anos, batizado, chá revelação ou até miniwedding e etc – nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente quando se trata de decoração. Alguns eventos que antigamente costumavam ser realizados apenas com salgadinhos e bolo, hoje em dia trazem uma decoração mais diversificada.

Localizada no Lote 13 da QNE 07 de Taguatinga Norte, a Casa Mágica apresenta um modelo de negócio inovador para quem precisa deixar sua festa muito mais bonita e com muito bom gosto. A empresa oferece uma série de vantagens para seus clientes, além de produtos de alta qualidade com custos acessíveis. Ideal para quem sempre quis deixar sua festa com um ar mais chique, porém sem gastar muito.

São centenas de opções de locação de cenários, móveis, utensílios e artigos de decoração para as mais variadas festas e eventos. Até mesmo utensílios para buffets, chás da tarde, jantares e ocasiões relacionadas estão disponíveis para aluguel. Acesse o perfil do Instagram da Casa Mágica e veja alguns itens: @casamagicadf.

“Sonhar é o primeiro passo para que possamos traçar nossos objetivos. Acreditar no sonho é o que nos impulsiona para que ele se concretize. Mas para chegar lá precisamos de pessoas que sonham como a gente, que nos ajudem a traçar metas e objetivos para ter o sonho conquistado. Muitos caminharam comigo para que hoje estivéssemos aqui realizando esse sonho que foi feito para que vocês também realizem os seus. Cada peça que tem nessa loja foi adquirida com muito amor. Sei que em algum momento ela estará realizando o sonho de outra pessoa. Esperamos vocês para realizarmos juntos seus sonhos com a nossa magia”. Diz Leide Freitas, idealizadora e proprietária da Casa Mágica.

Para conhecer a casa e seus itens disponíveis, basta entrar em contato pelos telefones (61) 3877-6439, 98359-3030 ou fazer uma visita na própria loja em Taguatinga.