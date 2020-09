Azulejos: tendência na decoração!

PUBLICIDADE

Detalhes trazem o charme especial na hora de decorar a casa. Hoje em dia muitas pessoas pesquisam referências de decoração, acabamentos ou objetos, por conta própria na internet até encontrarem idéias que possam deixar seu espaço bonito e do seu jeitinho.

Com muita personalidade brasiliense a BSB Memo possui um catálogo de azulejos para trazer o charme que o revestimento que um lar aconchegante e estiloso precisa. Para quem nasceu na Capital, ou simplesmente é apaixonado por este quadradinho goiano, e faz questão que sua casa mostre sua personalidade e identifique seu gosto pessoal, estes azulejos vão deixar seu cantinho único.

Painel Azulejos Planalto

Painel de azulejos inspirado no desenho dos pilares do Palácio do Planalto. Disponível em diferentes combinações de cores, dê só uma olhada!

Painel Azulejos Catedral

Inspirados no desenho dos pilares, vão trazer um pedacinho da Catedral de Brasília para sua casa. Também em várias cores aqui!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Painel Azulejos Ícones

Esse é pra quem ama cada pedacinho de Brasília e não consegue se decidir. Inspirado na forma de ícones do desenho de Brasília: o Plano Piloto de Lucio Costa, as setas da sinalização urbana desenvolvida por Danilo Barbosa e o desenho dos Cobogós usados nos blocos residenciais.

Ficou inspirado para mudar a decoração da sua casa? Então corre! Esses e muitos outros azulejos maravilhosos estão disponíveis na loja BSB Memo com 10% off. Basta aplicar o código JBR ao finalizar a compra e ganhar o desconto. Aproveite!