Afinal, o desenho de Brasília foi inspirado em que?

PUBLICIDADE

Avião ou borboleta?

Mesmo tendo ficado popularmente acordado entre a maioria de que o desenho é de um avião, para alguns brasilienses o formato do Plano Piloto de Brasília ainda ganha interpretações diferentes. Um dos principais motivos é que o cartógrafo, Adalberto Lassance, que participou do desenvolvimento dos projetos de construção da cidade em 1958 afirmou na época que o formato da Capital foi projetado para lembrar uma borboleta. Segundo ele, Lúcio Costa se irritava quando alguém dizia que o Plano Piloto tinha formato de avião e que a comparação acontecia porque os eixos Sul e Norte são muito acentuados.

Além de Lassance, surgiram outras personalidades confirmando a intenção de Lúcio Costa. Em uma entrevista para a Rádio Nacional AM Jarbas Marques, diretor do Patrimônio Histórico e Cultural, afirmou que Lúcio Costa defendia que o projeto de Brasília era mesmo uma Borboleta reafirmando a fala de Lassance de que “as duas asas são bem mais largas que uma asa de avião”.

Mas seja qual for a verdadeira versão, a visão do traçado da Capital Federal em todas elas: asas. E isso dá para a cidade uma característica única que rende até lindos itens como bolsas, camisetas, canecas, copos… e, se você for apaixonado por Brasília encontra tudo isso no site da BSB Memo com 10% OFF usando o código JBr.

Avião, borboleta, pássaro ou cruz? Alguns brasilienses podem discordar nas interpretações, mas todos concordam que Brasília é linda!