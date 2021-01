JBr News #085 – Notas trágicas e boas notícias sobre a covid

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A morte do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, é mais uma nota trágica na triste história brasileira da pandemia da covid-19. Ex-jogador de futebol, Maguito é, ele sim, alguém que poderia ser definido como com “histórico de atleta”. Sua morte é mais um sinal veemente contra a desinformação quanto à gravidade da doença. Mas nem só de notas trágicas vive no momento a covid-19. Os últimos dados sobre as vacinas Coronovac e de Oxford (em parceria com a Fiocruz) indicam que, afinal, a população brasileira começará a ser vacinada ainda neste mês de janeiro. A covid e seus últimos desdobramentos são o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

