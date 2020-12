JBr News #069 – Agência Brasileira de Defesa da Família Bolsonaro?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A reportagem feita pela revista Época desta semana de que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) preparou pelo menos dois documentos para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha reacende a denúncia feita pelo ex-ministro Sergio Moro de tentativa de uso político da Polícia Federal. Afinal, era Alexandre Ramagem, o diretor da Abin, o nome que Bolsonaro pressionava para colocar no comando da PF. Os contornos do caso revelado, suas implicações e desdobramentos são o tema da análise de Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

