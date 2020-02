INOVAÇÃO – Temporada 1 #004 – Senai DF+

PUBLICIDADE 

O programa Inovação dessa semana é fora do estúdio. A visita da vez é no Senai de Taguatinga, e nosso bate papo é com a gerente de projetos Alessandra. Ela nos conta um pouco mais sobre o programa DF+ que tem ajudado empresas e empresários a entender os mecanismos de logísticas afim de aprender mais sobre o mundo do empreendedorismo. O programa se diferencia em três eixos que ela conta a seguir.

Confere ai como foi esse bate papo: