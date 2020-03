Inovação – 1ª Temporada #010 – Loomo

PUBLICIDADE 

No décimo episódio da primeira temporada do Inovação no Jornal de Brasília, Thiago Jarjour vai falar um pouco sobre o Loomo, robô que também é veículo pessoal, da marca Segway.

O Loomo é considerado um veículo pessoal do tipo transportador de autobalanceamento, daqueles que se move pra frente ou pra trás conforme a pessoa joga o corpo. Ele carrega uma pessoa de até 100 quilos, chega a uma velocidade de até 18 km/h e tem autonomia pra rodar 35 km com uma carga.

O Loomo possui câmeras, sensores e Inteligência artificial que capacitam ele a seguir uma determinada pessoa. Ele pode andar por aí te seguindo e carregando sua mochila por exemplo, e, se você quiser, em algum momento pode até pedir pra ele bater uma foto sua… Só não se espante se ele te surpreender conversando com você!

