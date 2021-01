Imagem & Credibilidade #061 – Coronavac, Câmara e Senado

PUBLICIDADE

Neste episódio, Alexandre Jardim Estevao Damazio recebem o jornalista Anderson Arcoverde, coordenador da rádio Justiça, com passagens pela CBN, Jovem Pan e TV Cultura. Como destaques da semana, os pedidos de uso emergencial das vacinas do Butantã (Coronavac) e da Fiocruz ( Oxford), a disputa pelas mesas diretoras da Câmara e Senado e os impactos para a política brasileira da invasão do Congresso americano por apoiadores de Donald Trump. O presidente Bolsonaro projeta crise semelhante em 2022, se o processo de votação continuar sendo eletrônico.