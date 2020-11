Imagem & Credibilidade #055 – Um novo país surge das eleições de domingo

PUBLICIDADE

As eleições municipais costumam ser uma preliminar da eleição nacional seguinte. Nesse sentido, o quadro que surgirá no país neste domingo aponta para o que começa a se organizar para 2022. As últimas pesquisas de intenção de voto nas capitais mostram um forte crescimento dos partidos de centro, especialmente DEM, PSDB e MDB. A base que esses três partidos passará a agregar nos municípios brasileiros pode vir a impulsionar seus desempenhos para a disputa presidencial. E essa poderá não ser uma boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro. O quadro final nas capitais na véspera das eleições municipais é o tema do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Para ajudar na análise, Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago trouxeram como convidado o cientista político André Cesar.