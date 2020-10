Imagem e Credibilidade #053 – Quem ri das piadas e querelas do governo?

PUBLICIDADE

Foi uma semana em que o país viu ministro chamando outro de “banana de pijama”. Em que as redes sociais celebraram o personagem Nhonho do programa infantil Chaves. Onde o presidente fez piada de mau gosto com a cor rosa de um refrigerante maranhense. Um nível de jardim de infância que parece inacreditável estar relacionado a maduros senhores que governam a República brasileira. Tudo isso, porém, acaba gerando consequências. E foi em torno dessas querelas e discussões entre as autoridades brasileiras que girou a conversa do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Que teve como convidado especial o bem humorado jornalista Fábio Marçal, da rádio Guaíba, de Porto Alegre. Com ele, Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.