Imagem & Credibilidade #035 – Tempos de Jairzinho Paz e Amor?

O presidente Jair Bolsonaro, ao que parece, resolveu estender sua bandeira branca. Esta semana, saiu de cena o Bolsonaro aguerrido, pronto para a briga e estreou um presidente mais disposto a trégua. Essa estratégia está por trás da escolha do novo ministro da Educação e outros movimentos. Mas os fatos teimam em continuar acontecendo. E eles podem contrariar qualquer estratégia de redução da alta temperatura política em Brasília. Para discutir a nova tática do presidente e analisar os desdobramentos no cenário dos três poderes, o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília trouxe como convidado especial o analista político Leopoldo Vieira, da IdealPolitik. Como sempre, conversaram com ele Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.