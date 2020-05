Imagem & Credibilidade #031 – Eleições e crise em tempos de pandemia

PUBLICIDADE 

O Brasil terá eleições municipais este ano em algum momento. Mas, em meio à pandemia do novo coronavírus e à crise política em Brasília que não arrefece, às vezes parece se esquecer disso. Como serão os reflexos da covid-19 e da crise brasiliense entre os poderes nas eleições que ocorrerão nas cidades brasileiras? Que personagens irão sobressair nessa disputa? Quem se beneficia? Quem se prejudica? Para discutir esses e outros temas da semana política, o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana traz um dos maiores especialistas do país em pesquisas políticas: o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Ele conversa com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.