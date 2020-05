Imagem & Credibilidade 029

PUBLICIDADE 

Na velocidade vertiginosa em que se sucedem as crises no país de hoje, o podcast Imagem & Credibilidade desta semana foi gravado antes do anúncio da demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich. Mas é justamente em torno dessa sucessão incessante de fatos que vão agravando o cenário político brasileiro que gira a conversa entre Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Quais as consequências dessa montanha russa política nestes complicados tempos de pandemia? Quais serão os desdobramentos das denúncias que foram feitas pelo ex-ministro Sergio Moro? Quem diz a verdade, afinal, sobre o conteúdo da famosa reunião ministerial do dia 22 de abril? Mas, na tragicomédia nacional, impossível não rir da declaração de guerra aos governadores feita com a assistência de um homem pelado…

O Brasil não é para amadores, já dizia Tom Jobim. Para tentar ajudar a entendê-lo, a presença dos profissionais do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília.