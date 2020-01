Imagem & Credibilidade #012 – As mudanças e suas consequências em tempos de corrida eleitoral

PUBLICIDADE 

Reformas estruturais provocam consequências. E o caos instalado nos postos do INSS pode ser uma evidência de que o governo não se preparou devidamente para as consequências da reforma da Previdência. No esquenta da corrida eleitoral, o futuro da economia continua a ser o grande fator a ser considerado. E como será a presença de Jair Bolsonaro nas eleições de outubro se não houver a oficialização do Aliança? E quem diria que Luciano Huck e Lula disputam a mesma faixa de eleitorado? Esses são alguns dos temas discutidos por Alexandre Jardim, Estevão Damazio e Rudolfo Lago nesta edição do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília.