Imagem & Credibilidade #000 – O governo da confusão em um momento que exigia serenidade

PUBLICIDADE

As horríveis imagens de pessoas morrendo asfixiadas sem oxigênio em Manaus infelizmente são uma tragédia anunciada. Desde o início, se sabia que o grande risco da covid-19 era, por ser altamente contagiosa, levar ao colapso do sistema de saúde. É neste momento, com o trágico pico da segunda onda, que o país tenta de forma atabalhoada organizar o início da vacinação da população. Aparentemente alheios a tudo isso, Executivo e Legislativo aferram-se a uma disputa de poder pelo comando das duas casas do Congresso, Câmara e Senado. Todo esse quadro parece vir de uma constatação: pródigo em organizar disputas e confusões, o atual governo parece ser incapaz de criar cenários de tranquilidade que são indispensáveis para o país, especialmente em um momento de crise. Essa é análise que fazem Estevão Damázio e Rudolfo Lago no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Como convidada especial para este bate-papo, a jornalista Helena Chagas.