Do Rio até Brasília, adeus à nova política?

A semana que culminou com o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzell, sob suspeita de integrar um esquema de corrupção, coloca na berlinda os conceitos da tal “nova política” surgida nas eleições de 2018. O presidente Jair Bolsonaro se elegera prometendo dar fim aos conchavos e esquemas da política tradicional. Junto com ele, surgiram diversos nomes que se elegeram disputando cargos políticos pela primeira vez. E Witzel parecia ser um dos mais vistosos representantes desse novo tempo. Agora, afastado e em risco de sofrer um processo de impeachment, pode ter uma das carreiras mais curtas que a política já viu. Em Brasília, o abandono cada vez maior das ideias liberais do ministro da Economia, Paulo Guedes, para o retorno de uma plataforma baseada em obras públicas e projetos sociais com o apoio do Centrão parece também a cessão de Bolsonaro ao canto de sereia da velha política. Para comentar e analisar os principais assuntos da semana, o podcast Imagem&Credibilidade desta semana trouxe como convidado o editor executivo do site Congresso em Foco, Edson Sardinha. Junto com ele, Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.