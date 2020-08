A queda de braço no governo e o mercado financeiro

PUBLICIDADE

O governo Jair Bolsonaro vive uma intensa disputa interna no momento. De um lado, uma ala militar desenvolvimentista quer ver o governo indutor da retomada do crescimento, inaugurando seguidas obras e incrementando programas sociais neste momento de crise provocado pela pandemia do novo coronavírus. De outro, a ala liberal comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, alerta para os riscos de desrespeitar a responsabilidade fiscal, furar o teto de gastos e sair gastando sem limites. O mercado financeiro acompanha atento e apreensivo essa queda de braço e os seus efeitos para a economia do país. Para tratar desse tema, o Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana não poderia ter trazido melhor convidado: o sócio e analista político da XP Investimentos Erich Decat. Ele analisa também as possibilidades de aprovação da reforma tributária e outros temas. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.