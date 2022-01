Vascão SuperSuperCampeão

Na data de hoje, há 64 viradas de calendário, o Vasco da Gama conquistava o título de SuperSuperCampeão carioca-1958, decidido já em 1959, em dois triangulares, contra Botafogo e Flamengo, com os quais chegara ao final do campeonato empatado. Rolou um primeiro triangular e todos, novamente, se igualaram. Repetiu-se a dose, e o Almirante mandou 2 x Botafogo, já no 10 de janeiro de 1959, no Maracanã.

Como os botafoguenses haviam empatado, com os flamenguistas, um empate seria suficiente, contra estes, para a rapaziada colocar faixas no peito e sair comemorando pelo gramado do Maraca. E foi o que deu, com Roberto Pinto abrindo o placar, aos 13 minutos do segundo tempo e tudo ficando elo 1 x 1, deixando a Turma a Colilna SuperSuper, em 26 jogos, com 16 vitórias, cinco empatara e cinco escorregadas.

Mais de 150 mil almas assistiram a festança cruzmaltina, embora o público oficial tenha sido de 130.091 pagantes. Treinado por Gradim (Francisco de Sousa Ferreira), ex-jogador vascaíno, o time do 17 de janeiro de 1958 , em um sábado, teve: Miguel; Paulinho de Almeida e Bellini; Écio, Orlando e Coronel; Sabará, Roberto Pinto, Almir, Waldemar e Pinga.

CAMPANHA – TURNO: 20.07.1958 – Vasco 3 x 1 Bangu (gols de Pinga (2) e Vavá; 25.07.1958 – Vasco 4 x 2 Bonsucesso (Pinga (2) e Wilson Moreira (2); 03.08.1958 – Vasco 1 x 3 Madureira (Sabará); 09.08. RETURNO: 05.10.1958 – Vasco 2 x 0 Bangu (Rubens (2); 12.10.1958 – Vasco 6 x 3 Canto do Rio Delém (2), Laerte (2), Sabará e Rubens); 19.10.1958 – Vasco 1 x 1 São Cristóvão (Rubens); 25.10.1958- Vasco 3 x 3 Bonsucesso (Delém (2) e Rubens); 01.11.1958 – Vasco 1 x 2 Portuguesa (Pinga); 09.11.1958 – Vasco 1 x 0 Madureira (Rubens);16.11.1958 – Vasco 1 x 1 Fluminense (Pinga); 23.11.1958 – Vasco 2 x 0 América (Almir e Pinga); 30.11.1958 – Vasco 4 x 0 Olaria (Almir (2), Pinga e Roberto Pinto); 07.12.1958 – Vasco 0 x 2 Botafogo; 14.12.1958- Vasco 1 x 3 Flamengo (Pinga). SUPERCAMPEONATO: 20.12.1958 – Vasco 2 x 0 Flamengo (Pinga e Almir); 03.01.1959 – Vasco 0 x 1 Botafogo; SUPERSUPERCAMPEONATO: 10.01.1959 – Vasco 2 x 1 Botafogo (Pinga (2); 17.01.1959 – Vasco 1 x 1 Flamengo (Roberto Pinto).