Rolou aqui e lá fora

1 – De 1895 a 1932, os mandatos presidenciais do Flamengo eram de 365 dias. Reformados os estatutos, em 1933, e até 1935, passou a dois anos. De 1957 a 1968, nova alteração estatutária passou para três. De 69 a 2000, voltou a dois, e partir de 2001, novamente, três temporadas. Marcio Braga, com seis mandatos- 77/78/79/80/ 87 /88/91/92/2004/2006/07/08 – é o recordista. Houve 15 renúncias, entre 1927 e 1939, na maior fase do clube (12 temporadas) sem títulos; um “empachment”, de Edmundo dos Santos (2002) e o caso Gilberto Cardoso, que não completou o mandato (1955), por morte.

2 – O Vasco da Gama, que já te4ve um presidente com mandato cassado, Reinaldo Reis, em 1969, é o clube brasileiro com mais jogos contra adversários europeus. E com goleadas de peso, como 7 x 2 Barcelona-ESP, em 1957, na casa do adversário.

3 – Foi com surpresa que se recebeu no meio esportivo carioca, em 1975, a notícia de que o pequeno Bonsucesso, um dos últimos colocados do seu Campeonato Estadual, disputaria o Torneio Conde de Fenosa, na espanhola La Coruña, enfrentando o Deportivo La Coruña, na época da segunda divisão espanhola, e o grande argentino River Plate, com Fillol, Perfumo, JJ. López, Beto Alonso, Pedro González e Oscar Más.

2 – Era final de agosto e o clube rubro-anil viajou desacreditado. Mas, na estreia, só aos 41 minutos do segundo tempo levou o gol de Deportivo La Coruña 1 x 0. Diante dos hermanos, treinado por Ángel Labruna e que acabara de conquistar o Torneio Metropolitano argentino e o Campeonato Nacional, o “Bonsuça” se defendeu bem, controlou o meio-campo e segurou 0 x o na etapa inicial. Na fase final, Oliveira surpreendeu os argentinos, abrindo o placar .

3 – Com o “Bonsuça” na frente, o River foi pro amasso, mas o goleiro Pedrinho pegou tudo e garantiu a vitória do time carioca. Na última rodada, River Plate 2 x 1 La Coruña.

4 – O Bonsucesso teve uma vitória, um gol pró e um contra; o River Plate uma vitória, dois gols pró e um contra: o La Coruña uma vitória, dois gols pró e um contra. Tudo igual, deram o título para os donos casa – mui amigos, non?