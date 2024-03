O CAIPIRÃO MAZZAROPI

Como Mazzaropi, o ex-Geraldinho tornou-se goleiraço do Vasco da Gama. Mas, até ser titular do juvenil, demorou a tirar a posição de Aiub

Em 1967, aos 14 de idade, ele jogava as sua peladas na bucólica Além Paraíba-RJ, cidade com seus 30 ml habitantes. Era zagueiro, batia bem e não tinha muita intimidade com a bola. Então, se mancou e virou goleiro. Foi o que melhor ocorrer na pequena carreia esportiva do garoto Geraldo Pereira de matos Filho, o Geraldinho, por ser filho de Seu Geraldo.

Em 1968, ele sofreu um acidente automobilístico e passou por uma cirurgia de apendicite. Longe da bola, aos 15, arrumou emprego, como caldeireiro, no SENAI, e ficou com pouquíssimo tempo pra jogar a sua bola. Acordava às seis da manhã, encarava o trabalho em horário comercial e só no finalzinho da tarde podia bater bola, sem demora muito, pois, à noite tinha a escola (o antigo ginasial) pela frente.

Geraldinho só não desistiu do futebol por conta da sua amizade com o também caldeireiro Cantarelle (futuro goleiro do Flamengo e seu conterrâneo). Em 1969, durante uma festa em sua cidade, um tio dele o apesentou e o indicou ao treinador Célio de Souza, dos juvenis do Vasco da Gama, que procurava por um goleiro e um zagueiro. Papo daqui, dali, o homem pediu ao Geraldinho para procura-lo, em São Januário, no dia 6 de janeiro de 1970, para fazer testes. Com jeitão de caipira e carregando uma mala, o Geraldinho foi logo apelidado por Mazzaropi, em alusão ao ator Amácio Mazzaropi, que representava personagem matuto no cinema. E o apelido pegou.

Como Mazzaropi, o ex-Geraldinho tornou-se goleiraço do Vasco da Gama. Mas, até ser titular do juvenil, demorou a tirar a posição de Aiub. Depois, perdeu espaço para Brasília e Jair Bragança, ficando até 1972 – duas temporadas – sendo reserva.

Aborreceu-se e conseguiu liberação para se mandar para o Botafogo. Só não foi porque o Seu Geraldo o convenceu de que ele deveria lutar pelo que pretendia. “Mudar de clube não adianta”, disse-lhe o pai.

Recado ouvido, Mazzaropi treinou duro. Com a troca de treinador, Alfredo Abraão o promoveu a titular. Em 1973, passou a treinar co os profissionais e, em 1974, assinou o primeiro contrato. Subiu e voltou a ser reserva, só que daquela vez do argentino Andrada, considerado o melhor no futebol brasileiro.

Mazzaropi aprendeu tudo o que pode com o “hermano”. Em 1976 quando aquele encerrrou o seu ciclo em São Januário e foi para o Vitória da Bahia, ele herdou-lhe a camisa 1 do time principal vascaíno.

Mazzaropi torou-se grande ídolo da torcida vascaína as partir do domingo 13 de junho de 1976, no Maracanã, quando defendeu pênalti cobrado pelo maior goleador e maior ídolo da história do Flamengo, o meia-atacante Zico. Saiu de campo como herói na conquista da Taça Guanabara, o segundo troféu cruzmaltino da competição surgida em 1965. O Clássico dos Milhões daquela tarde foi assistido por 133.444 pagantes, com as emoções começando aos seis minutos, quando Roberto Dinamite cobrou pênalti e abriu o placar. Tenso, o clima do jogo obrigava ao juiz, um miliar gaúcho, Agomar Martins, a segurar a rapaziada na base dos cartões. “Amarelou” os rubro-negros Rondinelli, Toninho, Geraldo e Luisinho “Tombo“, e os vascaínos Abel Braga e Roberto. Como o “Urubu” empatou, aos 77 minutos, e ninguém mais mexeu no placar, foi preciso uma prorrogação, de 30 minutos.

Novo empate (0 x 0). Então, rolou decisão por cobranças de pênaltis. Marcaram para o Vasco: Gaú­cho, Luís Fumanchu, Zé Mário, Ro­berto e Luís Augusto, enquanto Abel desperdiçou o dele. Pelo Fla, Zico bateu um, que o “Maza” defendeu: Vasco 5 x 4, formando com: Mazaroppi; Gaúcho, Abel, Renê e Marco Antônio; Zé Mário e Zanata (Luís Augusto); Luís Fumanchu, Dé (Jair Pe­reira), Roberto Dinamite e Luís Carlos Lemos.

CAMPANHA: 14.03.1976 – Vasco 2 x 0 São Cristóvão (gols: Dé e Roberto); 17.03 – Vasco 1 x 0 Campo Grande (Dé); 20.03 – Vasco 3 x 1 Portuguesas-RJ (Luís Fumanchu, Roberto e Dé); 28.03 – Vasco 2 x 0 Bonsucesso (Roberto e Fumanchu); 31.03 – Vasco 3 x 2 Bangu (Abel, Sérgio Cosme (contra) e Fumanchu); 04.04 – Vasco 1 x 3 Flamengo (Dé); 11.04 – Vasco 2 x 0 Volta Redonda (Marco Antônio e Dé); 14.04 – Vasco 4 x 0 Goytacaz ( Dé (2), Marco Antônio e Roberto); 17.04 – Vasco 3 x 0 Madureira (Dé (2) e Roberto); 21.04 – Vasco 0 x 0 Fluminense; 25.04 – Vasco 0 x 0 Americano; 01.05 – Vasco 2 x 1 América (Fumanchu e Roberto); 09.05 – Vasco 2 x 1 Botafogo (Ademir e Roberto); 16.05 – Vasco 3 x 0 Olaria (Fumanchu, Dé e Roberto); 13.06 – Vasco 1 (5) x 1 (4) Flamengo (Roberto).