Pelos meados da década-1940, a Federação Baiana de Futebol iniciou o maior campeonato amador do planeta. Disputado por 64 seleções municipais, revelou vários atletas que se destacaram em grandes clubes e até chegaram à Seleção Brasileira, como Toninho Baiano, titular da lateral-direita na Copa do Mundo-1979; Aldair, zagueiro de área tetracampeão do Mundial-1994; o meia Bobô, o centroavante Washington e o goleador Liedson, que disputou as Eliminatórias e a Copa do Mundo-2010 (marcou um gol) pela seleção portuguesa pela qual totalizou quatro tetos em 15 jogos.



Em 1946, o Campeonato Baiano era disputado só por clubes da capital. Então, as ligas de Ilhéus e Itabuna partiram para uma competição entre suas seleções. Foi um sucesso, tanto que na temporada Santo Amaro da Purificação e Cachoeira pra entrar na festa. Com aquilo, puxaram Feira de Santana, Ipiaú, Jqu´pe e São Félix. O torneio ganhou tanta rivalidade que, em 1956, não deu pra ser disputado. Voltaram com Itabuna vencendo oito campeonatos seguidos, de 1958 a 1965, e revelando o atacante Gajé, bicampeão intermunicipal-1964/1965, e estadual pelo Leônico-1966. Depois, tornou-se astro do Bahia e autor de gols olímpicos.



Em 1969, foi a vez de Jequié faturar o caneco e revelar um artilheiro de apelido esquisito, o Tanajura, principal artilheiro do Estadual da temporada seguinte-1970. Pelos inícios da década-1970, começou o reinado de Cachoeira, conquistando quatro taças e revelando o goleirão Iberê, que fez sucesso no Vitoria. Em 1972, a maior revelação foi o goleador Jorge Campos, da seleção de Ipiaú e que se tornou astro do Bahia e do Atlético-MG.



Em 1974, o torneio ganhou muita força, com a Federação Baiana de Futebol arrumando patrocinadores e as emissora de rádio da capital passando a transmitir jogos quando não havia jogos dos principais clubes do estado. Todos os campeões foram:



1946 – Ilhéus; 1947 – Santo Amaro; 1948 a 1956 – não houve; 1957 – Santo Amaro; 1958 a 1965 – Itabuna; 1966 – Ilhéus; 1967/1968 – Cachoeira; 1969 – Jequié; 1970/1971 – Cachoeira; 1972 – Ipiaú; 1973 – Feira de Santana; 1974 – não houve. 1975 – Cachoeira; 1976 -? Feira de Santana; 1977 – Ipiaú; 1978 – Feira de Santana; 1979 – Vitória da Conquista; 1980 – Ilhéus; 1981 – Ibicaraí; 1982 – Serrinha; 1983 – Jequié; 1984 – Vitória da Conquista; 1985 – Paulo Afonso; 1986 – Ilhéus; 1987 – Itajuípe; 1988 – Serrinha; 1989 – São Sebastião do Passé; 1990 – Maracás; 1991/1992 – Santo Amaro; 1993 – Cachoeira; 1994 – Alagoinhas; 1995/1996 – Itapetinga; 1997 – Vera Cruz; 1998 – Ipiaú; 1999 – Cachoeira; 2000 – Madre de Deus; 2001 – Coaraci; 2002 – Itamaraju; 2003 – São Félix; 2004 – Itamaraju; 2005 a 2007 – Conceição do Coité.

Entre as principais revelações listam-se: Toninho Baiano (Itaparica) e que jogou por Galicia/ Fluminense/Flamengo); Aldair (Ilhéus/foto) e Flamengo/Benfica-POR/Roma-ITA; Bobô (Senhor do Bonfim) e Bahia/São Paulo/Flamengo/Fluminense/Corinthians/ Internacional-RS; Charles (Itapetinga) e Bahia/Flamengo/Málaga-ESP e Boca Juniors-ARG; Washington (Valença) e Galicia/Fluminense/Atlético-PR; Jorge Campos (Ipiaú) e Bahia/Atlético-MG/Vitória/Ponte Preta/Sport-PE; Mérica (Santo Amaro) e Flamengo/Bahia/América-RJ/Sport-PE e Liedson (Valença) e Flamengo/Corinthians/Coritiba/Sporting-POR.