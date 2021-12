Histórias do Pelé

No início de carreira, vestiu a camisa do Vasco da Gama, que uniu-se ao Santos, para formar um combinado e disputar o Torneio Internacional do Morumbi

Na rede, ele só compareceu uma vez. Mas venceu três dos quatro jogos disputados na data 15 de julho. Foram partidas em que o “Camisa 10” viu pintar no placar acumulados dez tentos. Em 1967, o Santos excursionava pelo exterior e Pelé mandou uma bola na rede, durante os 4 x 1 sobre a italiana Juventus, de Turim. Passados três temporadas, voltou a entrar em campo nos 15 de julho, mas passou em branco nos 2 x 1 contra o São Bento, de Sorocaba, pelo Campeonato Paulista. O mesmo time foi o adversário na data, em 1973, quando o Santos obteve outra difícil vitória, por 1 x 0, pelo Paulistão, também sem o “Rei” mexer na conta. Por fim, em 1977, quando defendia o Cosmos, de Nova York, em seu último ano nos gramados, Pelé esteve no encontro em que o seu time foi batido, pelo Rochester Lancers, por 1 x 0, em compromisso do Campeonato Norte-Americano.

O torcedor vascaíno Pelé apaga velinha no dia 23 de outubro. Nasceu em 1940, sob o signo de Escorpião, na mineira Três Corações. Aos 15 anos de idade, no dia 7 de setembro de 1956, jogou a sua primeira partida como atleta profissional do Santos Futebol Clube, o único que defendeu no Brasil, entre 1956 a 1974. No início de carreira, no entanto, vestiu a camisa do Vasco da Gama, que uniu-se ao Santos, para formar um combinado e disputar o Torneio Internacional do Morumbi.

Pela Seleção Brasileira, Pelé estreou em 1957, com a camisa 13, no Maracanã, ao entrar no lugar de Del Vecchio, em jogo contra a Argentina, válido pela Copa Rocca, marcando o primeiro dos 95 gols com a camisa canarinha, em 114 jogos que o tornam o maior artilheiro da história do escrete nacional.

Atleta do Século, melhor futebolista do mundo, o “Rei do Futebol” tem estes títulos de campeão pela Seleção Brasileira e o Santos:

Mundial de seleções 1958/62/70; Copa Rocca-1957/63; Copa Oswaldo Cruz-1958/62/68; Taça Bernardo O´Higgins-1959; Taça do Atlântico-1960;Campeonatos Paulistas:1958/60/61/62/64/65/67/68/69/73; Torneio Rio-São Paulo: 1959/63/64/66; Taça Brasil/Robertão:1961/62/63/64/65/68; Taça Libertadores da América: 1962/63; Mundial Interclubes: 1962/63; Torneio Tereza Herrera: 1959; Torneio Pentagonal do México: 1959; Torneio de Valência-ESP: 1959; Torneio Dr. Mario Echandi: 1959; Torneio Giallorosso: 1960; Torneio Quadrangular de Lima-PER:1960; Torneio de Paris: 1960; Torneio Itália-1961; Torneio Internacional da Costa Rica: 1961; Pentagonal de Guadalajara: 1961; Taça das Américas: 1963; Torneio Internacional da Venezuela: 1965; do Torneio Quadrangular de Buenos Aires: 1965; Torneio Hexagonal do Chile: 1965/70; Torneio Internacional de Nova York: 1966; Pentagonal de Buenos Aires: 1968; Octogonal do Chile: 1968; Torneio da Amazônia: 1968; Quadrangular Roma-Florença: 1968; Torneio de Cuiabá: 1969; Taça Cidade de São Paulo: 1970; Torneio de Kingston: 1971; Torneio Laudo Natel: 1974.