Foi em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, a volta do público aos estádios após o recesso imposto pela pandemia do coronavírus – 497 dias entre 2020/2021. O último futebol com torcida havia sido em 16 de fevereiro de 2020, em Flamengo 3 x 0 Athlético-PR, decidindo a Super Copa do Brasil, que reuniu os campeõs do Brasileiro e da Copa do Brasil-2019. Ambas as partids tiveram a presença do então presidente das república, Jair Bolsonaro, que se dizia torcedor rubro-negro.

bruno2

No outro jogo do reencontro do povão com a “maricota”, o Flamengo mandou 5 x 1 Defensa y Justicia-ARG, pela Taça Libertadors, com gols marcados por Vitinho (2), Rodrigo Caio e Arrascaeta. O Governador do DF, Ibanez Rocha, que também se diz torcedor rubro-negro, liberou a venda de 25 mil, ingressos, mas a afluência do povão apresentando atestado de vacina e exame de PCR foi muito abixo do esperado pela Secretaria de Saúde do DF. Enfim, a bola rolou. Confira as duas fichas técnicas:

16.02.2020 – (domingo) – Flamengo 3 x0 Athlético-PR. Estádio: Mané Garrincha, em Brasília-DF, às 11h. Juiz: Wilton Pereira Sampaio-(FIFA-GO).

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP). Público: 48.009 pagantes. Rendas: R$ 7.423.760,00.. Cartões amarelo: Gabigol (FLA) / Erick, Nikão (CAP). Gols: Bruno Henrique, aos 14, e Gabigol, aos 28 min do 1º tempo; Arrascaeta, aos 24 min do 2º tempo. FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro (Diego; Bruno Henrique (foto) e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Jesus. ATHLÉTICO-PR: Santos; Khellven (Fernando Canesin), Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo (Abner Vinícius); Wellington, Erick e Cittadini (Guilherme Bissoli); Marquinhos Gabriel, Nikão e Rony.

21.07.2021 (quarta-feira) – Flamengo 5 x 1 Defensa y Justcia-ARG – oitavas-de-final da taça Libertadores. Estádio: Mané Garrincha, em Brasília-DF. Início às 21h30. Juiz: Roberto Tobar-CHI. Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Sebastian Vela (COL). Árbitro de vídeo: Cristián Garay (CHI). Público: 5.518 pagantes. Rendas: R$ 984.440,00. Cartões amarelos: Gabigol, Everton Ribeiro, Diego (FLA) Frías, Paredes (DYJ). GOLS: Rodrigo Caio, aos 8, e Loaiza, aos 39 min do 1º tempo; Arrascaeta, aos 21 e Vitinho, aos 37 e aos 49 min do 2º tempo. FLAMENGO: Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol. Técnico: Renato “Gaúcho” Portaluppi. DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Matías Rodríguez, Frías, Paredes, Cardona e Soto; Rotondi (Lucas Barrios), Escalante (Merentiel) e Loaiza (Rivero); Walter Bou e Contreras (Tripichio). Técnico: Sebastián Beccacece.