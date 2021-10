Excursão do Brasília-1978

Não se lê e nem se ouve mais que times candangos vão excursionar a outras praças

Talvez, culpa por não mais haver excursões, além da Covid-19, seja a eterna crise financeira do futebol brasileiro, ou desses tempos ultramodernos em que o torcedor tem à disposição vários canais televisivos que mostram jogos de todos os cantos do planeta. Mas, antigamente, a rapaziada candanga saía para mostrar o seu veneno em outras plagas. O Brasília Esporte Clube, por exemplo, botou muito o pé na estrada.

Pelo início do segundo semestre de 1978, o time mantido por gente da Associação Comercial do DF estreou em um giro com 0 x 2 Catanduvense-SP, após uma cansativa viagem rodoviária. Recuperou-se com 2 x 0 América de Rio Preto-SP, com Albeneir (2) na rede e a seguir ficou no 1 x 1 Velo Clube-SP, com gol de Edmar, domínio quase total da pugna, bolas contra as traves anfitriãs e gol local marcado de pênalti – Jonas; Ferreti, Emerson Braga, Luís Carlos “Calica” Teixeira e Jonas ‘Foca”; `Paulinho (Wel), Péricles e Ernâni ‘Banana’ (Moreirinha); Zezinho ‘Maranhão’, Edmar e Ney foi o time.

No jogo seguinte, o Brasília fez a sua grande partida do giro, saindo de 0 x 2 para 3 x 2 Portuguesa Santista, com três gols de Edmar Bernardes – Jonas; Ferreti (Luís Carlos Teixeira), Jonas ‘Foca” e Odair; Paulinho, Péricles e Edmar; Zezinho ‘Maranhão’, Albeneir e Ney foi a formação.

Seguiram e 1 x 0 Seleção de Angra dos Reis-RJ, com gol de Jorgeney Neri, o Ney, encerrando a invencibilidade, de 14 partidas, do adversário – Jonas; Ferreti, Luís Carlos (Mário), Emerson e Odair (Foca); Paulinho, Péricles e Banana; Albeneir, Edmar e Ney foi a escalação do técnico Cláudio Garcia – São José-SP 0 x 0; Taubaté 1 x 0; 2 x 2 Esportiva de Guaratinguetá; 2 x 0 Volta Redonda-RJ e 2 x 0 Uberaba-MG, encerrando a excursão que teve gols de Edmar (6), Albeneir (3), Banana (3), Périces (2) e Ney (1).

“MATADOR” – futuro goleador do Cruzeiro, Flamengo Corinthians, Palmeiras, da Seleção Brasileira do italiano Pescara, Edmar fez o nome durante a excursão, com jornais paulistas noticiando interesse do Santos pelo seus gols. Os seus gols desse giro foram assim:

1 x 1 Velo Clube – lambanças de zagueiros, com tentativa de atrasar bola para o goleiro. Edmar chegou primeiro e mandou a bola por entre as “canetas” do camisa 1.

3 x 2 Portuguesa Santista – no primeiro, Péricles foi até a linha de fundo, cruzou para a área, onde ele estava para “matar”. No segundo, Emerson mandou bola pra frente. Na intermediária, Edmar a disputou, pelo alto, com um zagueiro, que tentou a atrasada para o goleiro. Ganhou, foi com a pelota até a entrada da área e executou o arqueiro, quando este saía do arco. Finalmente, pegou a bola em seu campo, viu quatro defensores pela frente e Ney pedindo o passe, pela esquerda. Preferiu encarar a corrida, deixou o quarteto para trás e ficou frente a frente com o goleiro para encaçapar.

2 x 0 Esportiva – Odair subiu à linha de fundo, cruzou para a área, Edmar subiu e cabeceou a bola na altura “primeiro poste”, mandando à esquerda para a rede.

2 x 0 Volta Redonda – Zezinho “Maranhão” ataca, pela direita, lança e Edmar dribla o marcador. Chuta forte e rasteiro, o goleiro dá rebote, ele se antecipa a um zagueiro e bate forte e cruzado para o canto direito da baliza.