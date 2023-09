As colunas do Brasília

Time do DF pisava na bola, mas era incluído nos testes da Loteria Esportiva

Vencedor do primeiro Campeonato Brasiliense de Futebol Profissional, promovido pela Federação Metropolitana de Futebol-FMF, em 1976, o Brasília Esporte Clube disputou, em 1977, um Torneio Centro-Oeste em que foi incluído o América-RJ – o time do presidente Giulite Coutinho, da recém criada Confederação Brasileira de Futebol (antiga CBDesportos) -, que não tinha o que fazer em final de temporada.

Além do Brasília e do Guará (vice-campeão) do DF, e do América-RJ, a competição teve mais quatro equipes de de Goiás – Vila Nova, Itumbiara, Goiânia e Atlético; três de Mato Grosso – Mixto, Dom Bosco e Operário de Várzea Grande; uma de Mato Grosso do Sul – Operário de Campo Grande – e uma de Minas Gerais – Uberaba. À exceção do América-RJ, eram todas equipes de nível equivalente a uma Série C do futebol brazuca.

O Brasília, que foi campeão porque o Ceub, que tinha o melhor time do DF e havia vencido um turno do Candangão, abandonou o futebol, deixando a disputa com formações que não representavam nenhuma ameaça aos futuros campeões. O Brasília, no entanto, não se reforçou para o Centro-Oeste e saiu colecionando tropeços – 06.11.1976 – 0 x 0 Atlético-GO; 17.11 – 0 x 2 Operário-MS; 20.11 – 1 x 2 América-RJ – 27.11 – 0 x 1 Itumbiara-GO. Vitórias só duas: 16.10 – 3 x 0 Guará e 30.11 – 2 x 1 Operário VG. Mesmo sem render muito, a Caixa Econômica Federal, organizadora dos volantes da Loteria Esportiva, o incluiu em seu Teste 315, deixando desorientados os apostadores de todo o país, pois o futebol candango ainda era muito fraco e pouco divulgado em outras regiões do país.

Naquele quadro, para o apostador arriscar um palpite teria que comprar umas revistinhas especializadas em Loteria Esportivas, quase todas com nomes remetendo a zebras, zebrões, por aí e nada confiáveis, pois os redatores faziam análises por resultados de rodadas de meio e final de semana, sem mencionar eventuais reforços. O Brasília, por exemplo, mantinha uma velha formação que não era explicada ao apostador como causa das falta de grana para contratar. A base era: Norberto Mão-de-Onça; Serginho, Emerson Braga, Luís Carlos “Calica” e Odair Galetti; Well Pinho, Péricles e Raimundinho “Baianinho”; Lucas, Tião e Duda. Os palpites mais orientadores eram os da revista paulistana Placar, que circulava às terça-feiras. Fornecia os resultados dos cinco emparceiramentos anteriores de todos os participantes dos volantes e o placar dos últimos confronto direto entre eles, citando por qual competição valia, ou se fora amistoso caça níquel.

Foi, então, o Brasília para o Jogo 2 do Teste 315 tendo por adversário o Vila Nova de Goiânia, que vinha de duas vitórias, um empate e duas escorregadas, campanha melhor do que a do Brasília, principalmente, porque havia marcado nove, levado oito gols e tinha um tento de saldo – o time candango marcara seis e levara seis, estando em cima do muro. quesito defesa. Mas, pelos números, se segurava melhor da defesa.

Brasília x Vila Nova-GO estava marado para o 4 de dezembro daquele 1976, no demolido estádio Pelezão, que ficava perto do supermercado Carrefour Sul. Durante toda a semana que antecedeu a partida, gente mais endinheirada de todo o país ligava para o Jornal de Brasília indagando informações sobre o Brasília. Muitos achavam que fosse o Ceub que tivesse mudado de nome. Como no último confronto entre os dois, naquele mesmo 1976, fora um amistoso em que o Brasília mandara 1 x 0 Vila Nova, quem atendia a ligação no JBr e entendia de futebol mais do que os chineses quando o inventaram, há mais de 2 mil anos, recomendava palpite triplo, ou coluna do meio. Não de outra: Brasília 0 x 0 Vila Nova-GO.